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    Batman yapımcısından Superman oyunu

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 11:29 | Son Güncelleme:

    Bir süredir sızıntılarla karşımıza çıkan Superman oyununda büyük bir gelişme ortaya çıktı.

    Barman Arkham serisi en iyi süper kahraman oyunlarından biri. Batman Arkham Asylum ile başlayan seri Batman Arkham Knight ile sona ermişti. O zamandan beri herkes firmanın yeni tanıtacağı oyunu merakla bekliyordu. Bu oyunun Superman oyunu olması bekleniyordu. Rocksteady’nin, Superman oyunu üzerinde çalıştığına dair resmi bir açıklama gelmese bile birçok sızıntı vardı. 

    Batman yapımcısından Superman oyunu

    Bugün ortaya çıkan bilgiler resmi olmasa da, diğerlerinden farklı olarak Superman oyununun yakında geleceğine dair bilgileri bulunduruyor. Sızdırılan bilgilere göre Game Informer dergisi, önümüzdeki hafta yeni kapağını gösterecek ve bu kapakta yeni bir oyun karşımıza çıkacak. Bu oyunun Rocksteady imzasını taşıyan Superman oyunu olacağı söyleniyor. Daha önce Game Informer dergisi Arkham Origins’i duyurmuştu.

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