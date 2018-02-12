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Batık bankanın boğaz manzaralı villası satılıyor

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
12.02.2018 - 12:39 | Son Güncelleme:

Tasfiye halindeki Bank Asya’nın sahip olduğu gayrimenkuller satışa çıkarıldı. Satışı istenen gayrimenkuller arasında Bebek’te bulunan boğaz manzaralı lüks bir villa da bulunuyor. Anılan villa için belirlenen bedel ise 25 milyon 500 bin TL.

FETÖ soruşturması kapsamında TMSF denetimine geçen, geçen yıl da İstanbul Ticaret Mahkemesi’nin iflasına karar verdiği Bank Asya’nın gayrimenkulleri satışa çıkarıldı. Söz konusu satışları, oluşan iflas idaresi yapıyor. Bankaya ait varlıklar oluşturulan site ile tanıtılıyor. Belirlenen varlıklar arasında Beşiktaş Bebek’te bulunan lüks bir villa da bulunuyor.

Boğaz manzaralı villa için belirlenen bedel 25 milyon 500 bin TL. Satışa konu taşınmazı almak isteyenlerin 20 Şubat’a kadar tekliflerini sunmaları gerekir. Tekliflerin dikkate alınması için 750 bin lira tutarında nakit teminatın da belirlenen hesaba yatırılması gerekir.

Batık bankanın boğaz manzaralı villası satılıyor

İhale 21 Şubat günü iflas idaresi tarafından yapılacak. Sitede, batık Bank Asya’nın satışa konulan Türkiye genelindeki gayrimenkullerin sayısının 550’ye yakın olduğu anlaşıldı.

 

 

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