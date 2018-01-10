Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Batık Bank Asya’nın 24 hissedarı tutuklandı

Batık Bank Asya’nın 24 hissedarı tutuklandı

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
10.01.2018 - 11:33 | Son Güncelleme:

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bank Asya A grubu hissedarlarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 49 kişiden 24"ü tutuklandı.

3 Ocak'ta Asya Katılım Bankası'nın yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından 49 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık talimatıyla ifadeleri alınan 7 kişi emniyetten serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerden 24'ü çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 18 kişi ise serbest bırakıldı.

Etiketler: Bank , Tutuklanma
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri