Bu bir kedi hikâyesi. Bu bir genç kız hikâyesi, ama her şeyden önemlisi bu bir barış ve uzlaşma hikâyesi. Kanada’nın bol ödüllü yazarı Deborah Ellis yine geleneğini bozmuyor ve sevgiye, inanç özgürlüğüne, birbirini anlamaya dair güçlü bir hikâyeyle karşımıza çıkıyor. Clare dün okula giden ve mızmızlanan bir kızken, ertesi gün bir kediye dönüşüyor ve askerlerin, ailelerin, öğretmenlerin hiç bilmediği dünyasına dalıyor. Sadece insanlar mı? Hayır! Kedilerle savaşıyor, koşuyor, kaçıyor, zıplıyor ve kokuların ardına düşüyor.

On üç yaşında sıradan bir Amerikalı genç kızın trajik ölümüyle başlıyor ‘Duvardaki Kedi’nin hikâyesi. Clare kendini Batı Şeria’nın ortasında, abluka altında küçük bir evde bulur ama bir sorun vardır: O artık bir kedidir! Önce iki İsrail askerinin sesini duyar, sonra döşemelerin gıcırtılarını ve en sonunda döşemelerin altındaki korku dolu gözleri görür. O gözler küçük bir Filistinli oğlana aittir. Clare ona yardım etmeli midir? Daha önce kimseye yardım edip etmediğini düşünür, hatırlayamaz... Daha önce kendinden başkasını düşünüp düşünmediğini anımsayamaz. O güne kadar sıradan bir hayat yaşayan, öğretmenlerin dikkatini çekmeyen, ara sıra alışveriş merkezine gitmek için annesine beyaz yalanlar söyleyen ortalama bir ortaokul öğrencisidir... Şimdi ise bir kedi! Batı Şeria’da bir kedi! Ne yapacağını bilemez. Ansızın evin etrafı ellerinde kocaman taşlar olan Filistinli köylüler tarafından sarılır. İşte o anda Clare’in, yani kedinin aklındaki tüm sorular cevap bulur. Köylülerin gözlerindeki ateş, çocuğun ailesine ne oldu sorusunun cevabını verir. O küçük çocuğa yardım etmek zorundadır!

Okurunun aklından önce kalbini hedefleyen, cevaplar vermek yerine sorular sorduran, bu dünyanın düzeni için söyleyecek sözü olan, sebepleri yüzbinlerce yıl öncesine dayandırılan kadim bir savaşın ve diğer tüm savaşların çözümünün bir kedinin patisinin ucunda olduğunu hem çocuklara hem de biz yetişkinlere anlatmaya çalışan güçlü bir hikâye. Ellis’in anlatımı son derece naif. Bu naiflik, basitlikten ziyade tüm fazlalıkların atıldığı bir ifade biçimi, yani az ve öz. ‘Duvardaki Kedi’, sıradışı bir kurguyla farklı bir bakış açısına ulaşmanın harika bir yolu.



DUVARDAKİ KEDİ



Deborah Ellis

Çeviren: Silya Zenginli

Büyülü Fener, 2017

184 sayfa, 12 TL.