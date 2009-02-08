Batı cephesinde değişen bir şey yok

Erdoğan Aksoy yazıyor

Sanırım başarının gelmesi için orta sahanın geri kalanı ile forvetin tümünün de değişmesi gerekiyor. Belki de kesin çözüm olarak yönetimin gitmesi gerekiyordur.

90 dakikada futbol olarak hiçbir şey yapmadı Beşiktaş, sadece Konyaspor’a uyarak mücadele eder gibi gözüktü. Tüm maç boyunca sadece 53. dakikada Bobo ile net bir gol pozisyonu buldu. Defansını biraz ileri çıkarsa ve orta sahadan da biraz destek alabilse 3 puan ile İstanbul’a dönebilirdi. Fakat bunun için zihinsel olarak galip gelmeye odaklanmış, 1 puanlı neticelere mağlup olmuş gibi üzülen ve bunu DNA’sına kodlamış büyük takım futbolcularına ihtiyaç var.

Sağ kanatta yeterli alternatifleri olmasına rağmen Serdar Kurtuluş-Zapotocny ikilisine görev verilmesi açıklaması güç bir teknik zeka örneği olmalı. Bu ikili o kadar uyumsuzdu ki sürekli Veysel karşısında şaşkınları oynadılar. Halbuki daha önce bu mevkide oynayarak ulusal takıma seçilen S.Özkan zorunluluktan dolayı sol değil de, sağdaki adaşının önünde oynasa daha üretken bir sağ kanat olabilirdi. Maç boyunca sıfıra inilerek yapılan bir orta bile seyredemedik. Belki de Denizli böyle oynanmasını istemiştir ya neyse.

Çocuklar bile bilir ki kötü hava koşullarında “teknik” olarak addedilen futbolcular yeterli performans gösteremezler. Öyle ki oyunda kaldığı sürece Yusuf yokları oynadı. Bobo’nun da kendini gösterme maçı olarak Konyaspor’la oynanan maçın seçilmesi yanlış bir karar olarak değerlendirilmeli. Bobo, Holosko’nun sakatlanıp oyundan çıkması ve yerine bir başka forvetin sokulmaması sebebiyle sürekli kaleye arkası dönük oynadı.

Tello Beşiktaş’a transfer edilirken solbek olarak düşünülmüştü. Şu anda bu futbolcunun takımın yıldızı ve patronu gibi oynatılması, bu mevkiye alınan futbolcuların ne kadar yetersiz olduğu ile açıklanabilir ancak. İşin ilginç olanı ise hiçbir büyük takımda bu tarz futbolcuların bırakın oynatılması, transfer bile edilmemesidir. Beşiktaş’ta ise maşallah herkes yıldız, herkes 10 numara, herkes takımını kurtaran kaptan.

Beşiktaş’tan milli takıma seçilen tek futbolcu olan Gökhan Zan, oyunun içinde olamıyor. Kalın gövdesine rağmen ikili mücadelelerde bu avantajını yansıtamıyor. Sürekli sarkık oynayarak sadece boş toplara hamle yaparak yasak savıyor. Madem böyle oynayacak bir futbolcuya ihtiyaç vardı, o halde eski kaptan Koray niye satıldı diye düşünüyoruz.

Tüm müsabaka süresince iki takım da seyircilere ödedikleri paranın karşılığını veremediler. Konyasporlu Erhan Albayrak bile kötü futbol nedeniyle yedek kulübesinde ağzını sonuna kadar açarak esnedi. Umarım takım arkadaşları görmemiştir!

Hakem konusunda olumsuz bir eleştiriye gerek yok. Çünkü gördüklerini çalmaya çalıştı. Önemli olan ise sahadakilerin kendisine ne kadar yardımcı olduğudur. Maalesef sahadaki yerli futbolcular sürekli vır-vır konuşup itiraz ettiler. Özellikle Veysel ağız dolusu küfür, kasti faul ve akabinde bir gol pozisyonu ile maçı tamamladı. Yabancılar ise sarı kart görseler bile itiraz etmeden bir an önce görev yerlerine dönmeyi tercih ettiler. Sanırım Avrupa futbolunda niye söz sahibi olamadığımızın sebeplerinden birisidir.

Ernst ise 8.5 milyon Euro’luk oynamadı kesinlikle. Zaten oynamasını da kimse beklemiyordu. Ernst transferi ile Beşiktaş sadece sorunlarından birini halletti diye düşünülmeli. Ama halledilmesi gereken o kadar çok saha içi ve dışı sorunu var ki...