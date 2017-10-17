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    Batı Barzani'yi sattı mı?

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 08:52 | Son Güncelleme:

    Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'e düzenlediği operasyonun ardından Almanya ve ABD'den mesafeli açıklamalar geldi. Almanya peşmerge güçlerine eğitim desteğini durdurduğunu açıklarken ABD Başkanı Trump yaşanan gerilim için taraf tutmadıklarını ifade etti.

    Bağdat ve Erbil arasındaki iplerin gerilmesi ve Irak ordusunun Kerkük'e düzenlediği operasyonun ardından Almanya'nın ve ABD’nin konuya ilişkin tavrı netleşiyor.

    ALMANYA EĞİTİMLERİ DURDURDU

    Alman ordusunun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçlerine verdiği askeri eğitim desteğini durdurduğu öğrenildi. 2014'ten beri DEAŞ'a karşı Peşmerge'yi eğiten Alman askerler geri çağrılacak.

    Ayrıca ​Alman Spiegel dergisine göre, Alman ordusu Peşmerge güçlerine verdiği askeri eğitim desteğini durdurma kararı aldı. Kararın gerekçesi olarak, bölgede tırmanan gerilimin askeri boyuta taşınması ve belirsiz siyasi ve askeri durum gösterildi.

    TRUMP: TARAF TUTMUYORUZ

    ABD Başkanı Donald Trump, Erbil-Bağdat hattında yaşanan gerginlik için ülkesinin taraf tutmadığını söyledi. Trump, "Kürtler ile Bağdat'ın anlaşamamasından memnun değiliz" dedi.

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Kerkük’te yükselen tansiyon ile ilgili taraflara gerginliği artıran adımlardan kaçınma çağrısı yaparken, Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olunduğu kaydedildi.

    AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Orta Doğu masası sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, “Tüm taraflara gerginliği artıran adımlardan uzak durması çağrısında bulunuyoruz. Hangi taraf olursa olsun şiddet kullanımına karşıyız. DEAŞ ile mücadeleden alıkoyacak ve Irak’ın istikrarının altını oyacak istikrar bozucu adımlara karşı uyarıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

    BM'DEN KERKÜK AÇIKLAMASI

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kerkük'te askeri gerilime ilişkin, Irak merkezi hükümetine ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne çatışmaların ve gerginliğin artmaması için koordineli adımlar atmaları çağrısında bulundu.

    BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in Kerkük'teki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

    Dujarric, "Genel Sekreter Guterres, Irak merkezi hükümetine ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne, çatışmaların ve gerginliğin artmaması, kanun ve düzenin bozulmaması için koordineli adımlar atması çağrısı yapıyor" dedi.

    Guterres'in, tarafların krizi birlikte yönetmesi ve mevcut tüm meselelerin diyalog yoluyla ve Irak Anayasası ile tutarlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirtiğini aktaran Dujarric, Kuzey Irak'taki askeri operasyonlar nedeniyle dün akşamdan beri binlerce insanın yerinden edildiğini dile getirdi.

     

    Etiketler: Barzani , ıkby
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