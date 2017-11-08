Batan gemideki cesedi yatağa bağlı bulundu

Gemiden son olarak Mert İlkmen, Nedim Alicem ve Mahir Sanayır’ın cesetleri çıkarıldı. İlkmen’in ölmeden önce mürettebat koğuşunda cesedinin kaybolmaması için kendini yatağa bağladığı öne sürüldü. Ancak Mert İlkmen’in, gemiye giren askeri dalgıçlar tarafından ikinci dalışta çıkarılmak üzere bir noktaya sabitlenmiş olabileceği belirtildi.



İnegöl’de toprağa verilen Mert İlkmen’in dayısı Yılmaz Baydemir, "Askerliğini denizci olarak yaptı. Eğitimini denizci olarak aldı. Bir yıldan bu yana o gemide görev yapıyordu. Hayali gemi kaptanı olmaktı. Askerde yapılan yarışmada da yüzme şampiyonluğu vardı. Başımız sağ olsun" dedi. Gemide halen Engin Selçuk ve Vedat Odabaşı’nın cesetleri bulunuyor. Ancak deniz altındaki görüş ve geminin çok derinde olması nedeniyle günde sadece bir dalış yapılabiliyor.