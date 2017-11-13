Bataclan’da katledilenler Paris’te anıldı

PARİS’te Bataclan Mahallesi’ndeki konser salonu, Stade de France Stadyumu ve saldırıların gerçekleştiği diğer noktalarda düzenlenen anma törenlerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Eski Cumhurbaşkanı François Hollande ve çok sayıda yetkili katıldı. Törenlerde saldırılarda ölenlerin isimleri okundu ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Macron, törenlerde terör kurbanlarının yakınları ile de görüştü.

Paris’i 13 Kasım 2015’te kana bulayan saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmiş, 350 kişi yaralanmıştı. Altı farklı noktada art arda düzenlenen saldırılar sonucu 7 terörist ölmüş, saldırıları DAEŞ terör örgütü üstlenmişti.





