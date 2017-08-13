Başvurdular... 'Ehliyetine el konsun'

Kepez İlçesi’nde 17 Temmuz’da meydana gelen veÿgüvenlik kameralarına yansıyan olayınÿ görüntülerinin basında yer alması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsü 3 çocuk babası Erhan Kozan’ı gözaltına aldı. Polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Kozan, ’Şaka yapmaya çalıştım ama bu şaka kakaya döndü. Ben o hayvanı ezdiğimin farkında değildim’ açıklamasına hayvanseverler tepki gösterdi

VALİLİĞE DİLEKÇE VERDİLER

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde örgütlenen hayvanseverler, Erhan Kozan’ın ehliyetine el konulması için Antalya Valiliği’ne dilekçe verdi. Ortak dilekçede şu ifadelerÿyer aldı:

"5442 sayılı İl İdare Kanununun 11’inci Maddesi hükmü çerçevesinde, kasıtlı olarak öldürme eyleminde bulunan, çevredeki insanların can güvenliğini hiçe sayarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan bu şahsın, insanlar için de potansiyel tehlike olabilme olasılığı vardır. Şahsın şiddete eğilimi ve akıl sağlığı açısından müşahede altına alınmasını, ailesi ve yakın çevresine karşı daha önce şiddet uygulayıp uygulamadığının araştırılmasını, insana karşı da şiddet uygulama ihtimaline karşı emniyetçe denetim altında tutulmasını, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatrik muayenesi bitinceye kadar ehliyetine el konmasını talep ediyoruz."

’BİLEREK KÖPEĞİN ÜZERİNE SÜRMÜŞ’

Köpeğin ezilme görüntülerini analiz eden Antalya Özel Sürücü Kursları Derneği Başkan Yardımcısı ve direksiyon eğitmeni Ertürk Karaman de aracın manevra yapılmak suretiyle bilerek köpeğin üzerine sürüldüğünü belirtti. Karaman, "Araç kasisten dolayı yavaşlıyor. Kasisten sonraki görüntüde köpeğin bir müdahalesi yok ancak sürücü aracını köpeğin üzerine sürüyor. Yolun gidiş güzergahına baktığımızda ise araç güzergah dışına çıkarak manevra almış. Her şey kayıtlarda görülüyor" diye konuştu.