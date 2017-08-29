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    Başsavcıyı şehit eden terörist yakalandı

    İHA
    29 Ağustos 2017 - 13:08Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 13:11

    Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, biri yaralı 3 terörist yakalandı. Yaralı teröristin Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden terörist olduğu belirlendi.

    Şehit Başsavcı Murat Uzun.

    Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmanın ardından yaralı ele geçirilen teröristin Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden terörist olduğu belirlendi.

    Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Barış Mahallesi, Bulutpınarı kırsalında, Nurhak Jandarma Komutanlığı ekipleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1’i yaralı 3 terörist yakalandı. Yaralı teröriste ilk müdahale hastanede yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan terörist buradan da Kahramanmaraş’a sevk edildi.

    Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin cesetleri hastane morguna konulurken, 2 teröristin sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi.

    Yaralanarak tedavi altına altın alınan teröristin ise 2012 yılında Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden 'Azad' kod adlı terörist olduğu öğrenildi.
    Bölgede jandarma ve özel harekat polislerinin geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.

    Etiketler: Başsavcı , Şehit , PKK
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