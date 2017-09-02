Başsavcılık: Tüm suçları sabit bulundu

ALMANYA’da 2000-2007 tarihleri arasında sekizi Türk, 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı NSU hakkında Almanya’nın Münih kentindeki Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada başsavcılık, mütalaasını açıkladı. Başsavcılık NSU’nun baş sanığı Beate Zschaepe’nin aşırı sağcı terör örgütünün tüm eylemlerindeki suç ortaklığının sabit bulunduğunu belirtti. Başsavcı Anette Greger, Zschaepe’nin hapisten çıkması durumunda gözetim altında tutulması için de şartların oluşmuş olduğunu vurguladı.

AMAÇ ‘HALKIN GÖZÜNÜ KORKUTMA’

Başsavcı Greger, Zschaepe’nin işbirliği olmaksızın NSU terör hücresinin diğer iki üyesi Uwe Mundlos ile Uwe Böhnhard’ın göçmenleri öldürmelerinin, patlayıcılarla eylem düzenlemelerinin ve banka soymalarının mümkün olamayacağını belirtti. Greger, Zschaepe’nin aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün “halkın gözünü korkutma” ve “Federal Almanya Cumhuriyeti’ne zarar verme” gibi hedeflerini desteklediğinin sabit bulunduğunu ifade etti.

KENDİSİNİ TEHLİKEYE ATMAK İSTEMEDİ

Başsavcı Greger, Zschaepe’nin bizzat eylem alanlarında görünmemesinin de kendisini tehlikeye atmak istememesinden kaynaklanmış olduğu görüşünü savundu. Greger, Zschaepe’nin Yunan işletmeci Theodoros Boulgarides’i öldürdükleri gün Mundlos ile Böhnhard’ı Münih’te telefonla aramasını da, bu olayın gerçekleştirilmesi için irade göstermiş olması olarak değerlendirdiğini belirtti.

TAAMMÜDEN CİNAYETE TEŞEBBÜS

Greger, Zschaepe’nin ayrıca 4 Kasım 2011’de Zwickau kasabasında Mundlos ve Uwe Böhnhard ile birlikte yaşadıkları konutu ateşe vererek taammüden adam öldürmeye teşebbüs suçu işlediğini de söyledi. Aynı gün diğer iki NSU üyesi Mundlos ve Böhnhard ise Eisenach kasabasında intihar etmişti. İkilinin intihar ettiği an NSU’nun terör hücresi olarak varlığının sona erdiğini belirten başsavcı, kundaklama eyleminin söz konusu örgütün hanesine yazılamayacağını söyledi.

12 EYLÜL’DE TALEP EDİLEBİLİR

Başsavcı Jochen Weingarten ise NSU davasındaki bir diğer sanık Holger G.‘nin ise NSU’yu üç olayda desteklemekten suçlu bulunduğunu; örgüte ehliyet, pasaport ve sigorta kimliği sağladığının saptandığını belirtti.

Başsavcılığın, ceza taleplerine ilişkin müracaatını, tatile giren mahkemenin tekrar çalışmaya başlayacağı 12 Eylül tarihinde yapması öngörülüyor. Zschaepe için müebbet, diğer sanıklar için ise en az bir yıl hapis cezası istenmesi bekleniyor.

Deutsche Welle Türkçe