Başsavcı: Her şeyi birlikte planladılar

BAŞSAVCI Anette Greger, eldeki deliller ve tanık ifadelerinden hareketle, sanık Beate Zschaepe’nin NSU’nun işlediği suçları arşivlediğini söyledi. Cinayetlerle ilgili gazete küpürlerinde Zschaepe’nin parmak izleri bulunduğuna dikkat çeken Greger, çetenin cinayetlerini belgeleyen videonun hazırlanmasında da Zschaepe’nin önemli payı bulunduğunu vurguladı. Başsanık Beate Zschaepe ifadesinde aynı evde yaşadığı Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos’un işlediği cinayetleri daha sonra kendisine anlattıklarını, buna tepki gösterdiğini iddia etmişti. Başsavcı Greger, silah alımına da Beate Zchaepe’nin ortak olduğunu belirtti ve Zschaepe’nin çok erken yaşta gaz tabancası taşıdığına, bunu ifadesinde gizlediğine işaret etti.

EVDE 12 SİLAH BULUNMUŞTU

Üçlünün son olarak yaşadığı Zwickau’daki evde 12 silah bulunmuştu. Bunların birçoğu mermi yüklü ve ateş etmeye hazır durumdaydı. Başsavcı Greger, ayrıca evde üçlünün ortak bir bilgisayar odası bulunduğuna dikkat çekti ve ana bilgisayarın Beate Zschaepe’nin odasında olmasına işaret etti. Ayrıca ana cep telefonunun da Zschaepe’nin odasında bulunduğuna dikkat çeken Başsavcı, bütün bunların sanığın her şeyi birlikte planladığına dair önemli delil teşkil ettiğini söyledi.

Duruşmada kurbanların müdahil avukatlarının da 47 mütalaa okuması planlanıyor. 95 kurban ailesi ve mağdur müdahil olarak kayıtlı bulunuyor. Onları 60 müdahil avukat savunuyor.