Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Başsavcı Ali İrfan Yılmaz, ALİMDER ‘Kariyer Günleri’nde

    Başsavcı Ali İrfan Yılmaz, ALİMDER ‘Kariyer Günleri’nde

    Hürriyet Haber
    04.01.2018 - 22:05 | Son Güncelleme:

    Gaziantep Atatürk Lisesi Mezunları (ALİMDER) Derneği tarafından düzenlenen Kariyer Günleri’nin bu haftaki konuğu, okul mezunlarından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz oldu. Yılmaz, kariyerindeki önemli adımları öğrencilerle paylaştı.

    GAZİANTEP Atatürk Lisesi Mezunları Derneği’nin (ALIMDER) düzenlediği Kariyer Günleri etkinliğine katılan Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, öğrencilere kariyer hikayesini anlattı. Halen adı Atatürk Anadolu Lisesi olan okulun 1984 mezunu olan Başsavcı Yılmaz, yaşam tecrübesini de paylaştığı öğrencilere “Severek yapacağınız meslekleri seçin” tavsiyesinde bulundu.

    Başsavcı Ali İrfan Yılmaz, ALİMDER ‘Kariyer Günleri’nde

    ALİMDER Başkanı, öğretim görevlisi Behzat Şençay, öğrencilerin kendilerine rol belirlemelerine büyük yardımı olan bu tip etkinliklerin devam edeceğini söyledi.
    Etkinlik sonunda Başsavcı Yılmaz’a, ALİMDER Başkanı Şençay ve Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Karabulut tarafından günün anısına hediye takdim edildi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri