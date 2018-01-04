Başsavcı Ali İrfan Yılmaz, ALİMDER ‘Kariyer Günleri’nde

GAZİANTEP Atatürk Lisesi Mezunları Derneği’nin (ALIMDER) düzenlediği Kariyer Günleri etkinliğine katılan Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, öğrencilere kariyer hikayesini anlattı. Halen adı Atatürk Anadolu Lisesi olan okulun 1984 mezunu olan Başsavcı Yılmaz, yaşam tecrübesini de paylaştığı öğrencilere “Severek yapacağınız meslekleri seçin” tavsiyesinde bulundu.

ALİMDER Başkanı, öğretim görevlisi Behzat Şençay, öğrencilerin kendilerine rol belirlemelerine büyük yardımı olan bu tip etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Etkinlik sonunda Başsavcı Yılmaz’a, ALİMDER Başkanı Şençay ve Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Karabulut tarafından günün anısına hediye takdim edildi.