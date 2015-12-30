Başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın rol aldığı 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş' filminin galası yapıldı

Yapımını BKM, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği, senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu’na ait olan, “Kocan Kadar Konuş: Diriliş” filmi yarın vizyona girecek. Başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın rol aldığı filmin önceki akşam Kanyon Cinemaximum’da gerçekleşen seyircili gösterimi, izdihama neden oldu. Biletli izleyicilerin kırmızı halıdan geçerek salona geçtiği filmin finali ayakta alkışlandı.







Düğün kalabalığı



Sinemaseverler filmin oyuncularıyla kırmızı halıda buluşurken, özel gösterime ayrıca Ziynet Sali, Hande Doğandemir, Serkan Çayoğlu, Cengiz Bozkurt, Yılmaz Erdoğan, Devrim Yakut, Duygu Yetiş, Murat Serezli, Murat Başoğlu gibi ünlü isimler de katıldı.

Ziynet Sali

Cengiz Bozkurt



Alper Kut-Devrim Yakut



Film sonrası seyircilerle bir araya gelen oyuncu kadrosu, soruları yanıtladı.

Seyircilerin övgüleriyle karşılaşan ekip, filmin sembolü haline gelen nazar boncuğuyla poz verdi.

Özel gösterime katılan ünlü konuklar ise “Bol kahkahalı ve sıcacık bir romantik komedi izledik” yorumu yaptı.

Merak ediyorum

Filmin ilk gösterimine gelen Yılmaz Erdoğan, “Kendi filmimiz diye söylemiyorum, birinci film çok iyiydi. O yüzden ikincinin de öyle olduğunu düşünüyorum ve merak ettiğim için de geldim” dedi.

Yılmaz Erdoğan