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    Başmakçı’dan AB’ye temiz yumurta önerisi

    AA
    15 Ağustos 2017 - 11:34Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 11:34

    Avrupa’nın bazı ülkelerinde üretilen yumurtalarda zehirli fipronil maddesinin bulunduğu iddialarıyla başlayan kriz, Afyonkarahisar’ın yumurta borsası ile ünlü ilçesi Başmakçı’da ihracat beklentisini artırdı.

    İLK olarak Hollanda, Almanya ve Belçika’da ortaya çıkan ardından İngiltere, İsveç, İsviçre ve Fransa’ya sıçrayan zehirli yumurta krizi, Türkiye’de yumurta fiyatlarının belirlenmesinde önemli etkisi olan Başmakçı’daki üreticiler tarafından da dikkatle takip ediliyor. Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelere yumurta ihraç eden Başmakçı’daki üreticiler, Avrupa’dan gelebilecek talepleri zorlanmadan karşılayabileceklerini ifade ediyor.

    TÜRKİYE’DE KESİNLİKLE ZEHİR OLMAZ
    Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Nevzat Tezcan, 1976 yılında kurulan kooperatifin Türkiye’de yumurta fiyatlarının oluşmasında belirleyici olduğunu söyledi.
    Avrupa’daki krizin kendilerine henüz bir yansımasının olmadığını dile getiren Tezcan, “Türkiye’de kesinlikle benzeri bir durum yaşanmaz. Pire ve bit ile mücadelede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın onayladığı ilaçlar kullanılır. Kesinlikle merdiven altı iş yapmayız. Şu anda Avrupa’dan bir talep gelmedi ama bekliyoruz. Böyle bir talep gelirse Türkiye olarak karşılarız. Ülke olarak yumurta üretiminde üst seviyedeyiz” dedi. Tezcan, Türkiye’de yumurta üretiminin büyük ve modern tesislerde gerçekleştirildiği için artan talebin rahatlıkla karşılanabileceğini vurguladı.

    ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE FİYATLARI YÜKSELEBİLİR
    Yumurta ihracatında iddialı olduklarına dikkati çeken Tezcan, “Halen birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Son dönemde en çok Irak, Dubai ve Katar’a ihracat yapıyoruz” diye konuştu. Sektörün üretim miktarı ve hijyen olarak üst seviyede olduğuna dikkati çeken Tezcan, şunları kaydetti:
    “Avrupa’daki son tartışmalardan ihracatımız şu ana kadar etkilenmedi. Hollanda ve diğer bazı Avrupa Birliği ülkelerinden yumurta talebi geleceğini düşünüyoruz. Bu aylarda üretim fazla. Hava sıcaklığından dolayı tüketim de az olunca yumurta fiyatı açısından biraz sıkıntı yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde yumurta fiyatının yükselmesini bekliyoruz.”

    Etiketler: Afyonkarahisar , Başmakçı , yumurta krizi
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