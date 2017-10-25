Gazi ve ODTÜ akademisyen arıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Gazi Üniversitesi’nin akademisyen ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre ODTÜ’ye 16, Gazi’ye 43 akademisyen alınacak. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumları’nda Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda genel şartları taşımaları gerekiyor. Adaylarda aranan diğer şartlar ve başvurularla ilgili detaylı bilgilere http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2017/10/20171025-4.htm#ç08 adresinden erişebilecek.