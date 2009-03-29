BaÅŸlamak bitirmenin nesiydi?

BaÅŸlamak bitirmenin yarÄ±sÄ± derler ya futbolda geÃ§erli bir Ã¶zlÃ¼ sÃ¶z deÄŸil. TakÄ±m olarak hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan psikolojimize, tavrÄ±mÄ±zdan duruÅŸumuza her yaklaÅŸÄ±mda doÄŸru noktadan hareket etmemize raÄŸmen Bernabeuâ€™da istediÄŸimizi alamadÄ±k.Â

Edip Uras yazÄ±yor

MaÃ§Ä±n iyi baÅŸlamasÄ± Ã¶yle bitmesini gerektirmiyor. Her zaman duyuyoruz: bu seviyedeki maÃ§larda pozisyona giriyorsan en azÄ±ndan birini deÄŸerlendireceksin. MaÃ§Ä±n baÅŸlamasÄ± ile momentumu kendine Ã§eviren millilerimiz, maÃ§Ä± ellerinde bulundurduklarÄ± dakikalarda rakibi sarsmalarÄ±na raÄŸmen dÃ¼ÅŸÃ¼remeyince maÃ§Ä± kaybetti.

Ã–zellikle Nihatâ€™Ä±n pozisyonu maÃ§Ä±n baÅŸlarÄ±nda aÄŸlara gitseydi iÅŸler deÄŸiÅŸebilir, daha keyifli bir maÃ§ izleyebilirdik. Dakikalar ilerledikÃ§e sahaya yerleÅŸen Ä°spanya Ã¶nce pas baÄŸlantÄ±larÄ±mÄ±zÄ± kesti, topu ayaÄŸÄ±na aldÄ± ve bizi sÃ¼rekli topu kovalamaya mahkum etti. Oyun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ellerindeyken bizim yapamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±lar, ÅŸansÄ±n da yaver gittiÄŸi bir duran toptan galibiyet golÃ¼nÃ¼ buldular.Â

Ä°spanya gibi pas pas pas pas oynayan bir ekipseniz ve golden sonra orta alanÄ±nÄ±zÄ± kalabalÄ±klaÅŸtÄ±rarak oyunu kontrol etmek niyetindeyseniz, iÅŸiniz kolaylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°spanya golÃ¼ bulduktan sonra zaten orta alanda adam kovalamaktan yorulan ekibimiz topu bulmakta iyice zorlanmaya baÅŸladÄ±. Topu aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlarda da iyi pas yapamadÄ±k, orta sahada hem Ã§ok top kaptÄ±rdÄ±k, hem de zaten kendine gÃ¼veni tam dÃ¼nyanÄ±n ilk sÄ±rasÄ±ndaki takÄ±mÄ± iyiden keyiflendirdik. MaÃ§ta farkÄ±n daha aÃ§Ä±lmamasÄ± belki puan durumu aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli deÄŸil ama Ã‡arÅŸamba oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maÃ§ iÃ§in bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan moral faktÃ¶rlerden biri.Â

Ä°spanya Ã§ok gÃ¼zel mi oynadÄ±? HayÄ±r. Biz mi Ã§ok kÃ¶tÃ¼ydÃ¼k? Yine hayÄ±r. Futbol basit oyun. Rakip gÃ¼Ã§lÃ¼yse yakaladÄ±ÄŸÄ±n ilk pozisyonlarda golÃ¼ bulmak zorundasÄ±n. Ã–ne geÃ§tikten sonra herÅŸey daha kolay olabilirdi, Ã¶zellikle dÃ¼n akÅŸam Bernabeuâ€™daki kadro yapÄ±mÄ±zla. Ama olmadÄ±. 90 dakika bitmiÅŸtir, geÃ§miÅŸ olsun.Â

Bosnaâ€™nÄ±n deplasmanda BelÃ§ikaâ€™yÄ± yenmesiyle karÄ±ÅŸan puan durumu, bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan Ã‡arÅŸambaâ€™ya mutlak puan, daha da iyisi bir galibiyet gerektiriyor. Ali Sami Yenâ€™de iÅŸimiz daha zor olacak, ilk golÃ¼ bulmak zorundayÄ±z. Bununla da kalmayacak, hem Bosna hem de BelÃ§ika deplasmanÄ±nda da mutlaka galip gelmemiz gerekecek. Zaten ne dedik: biz iÅŸimizi zorlaÅŸtÄ±rmazsak iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± anlamÄ±yoruz. Yine bÄ±Ã§ak sÄ±rtÄ±nda GÃ¼ney Afrika 2010. Son maÃ§a kadar biletleri alamayacaÄŸÄ±z. Sonra da ya evde cipsle televizyon karÅŸÄ±sÄ±, ya da Afrikaâ€™nÄ±n gÃ¼neyinde heyecandan heyecana koÅŸuÅŸturma. TezatlarÄ± severiz biz, ruhumuza iyi geliyor.