Başlamadan önce üniversite provası

YAŞAR’da Bir Gün - Yaşar Üniversitesi 5. Eğitim ve Tanıtım Günleri etkinliği, üç gün sürdü. Gelenekselleşen etkinlik kapsamında, İzmir, Manisa, Bursa ve Muğla’daki liselerde okuyan 4 bine yakın öğrenci için ‘örnek ders’ uygulamaları yapıldı. Ayrıca ‘yurt dışı eğitim fırsatları’ konulu seminerler verildi.

Devlet okulları ve kolejlerde eğitim alan lise son sınıf öğrencileri, ‘tanıtım günleri’ne yönelik izlenimlerini şöyle anlattı:





YOL GÖSTERİYOR

Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nden Miray Çelikkol: “Tüm üniversite adayı öğrenciler için tanıtım günleri oldukça yol gösterici oluyor. Üniversitenin akademik kadrosu, sosyal ve ulaşım olanakları gibi konularda rahatça bilgi sahibi oluyorsunuz. Kendisine bir yol çizen tüm adayların böyle olanakları değerlendirmelerini tavsiye ederim.”

MEMNUN KALDIM

Suzan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Feride Kocaman: “Üniversitelerin meslek yüksekokulları için tercihte bulunacağım. Yaşar Üniversitesi’nin olanaklarını yakından tanıma fırsatım oldu. Bu yüzden çok memnunum.”

KARARIM DOĞRUYMUŞ

Yeşeren Koleji’nden Çağan Sancak: “Eğitimime yazılım mühendisliği bölümünde devam etmek istiyorum. Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenen örnek ders uygulamasına katılarak ne kadar doğru bir karar vermiş olduğumu düşündüm. Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercihlerim arasında yer alacak.”