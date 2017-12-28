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    Başkonsolos Çelik, iş yeri yanan aileyi ziyaret etti

    BERLİN
    28.12.2017 - 18:01 | Son Güncelleme:

    Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, aralık ayının başında işlettiği pastanede gece yarısı yangın çıkan Fatma Topal ve eşini ziyaret etti.

    BERLİN’in Alt Tegel semtindeki S-Bahn durağındaki pastaneye giderek Topal ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkonsolos Mustafa Çelik, şüpheli yangının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını istediklerini söyledi. Çelik, “Konsolosluk olarak bu tür olaylara duyarlıyız. Vatandaşımızın yanındayız. Sorumluların bir an önce yargı önüne çıkmasını ümit ediyoruz. Sorumlu kimse, bulunsun istiyoruz. Polisle irtibata geçeceğiz” dedi.

    Yangınla ilgili derin endişe ve şüpheleri bulunduğunu belirten Fatma Topal ise şunları söyledi: “30 yıllık esnafız. Burada itibarımız yüksek. Mahallede kimseyle husumetimiz yok. Polisin incelemesinin sonuçlanmasını bekliyoruz. Zararımız iş günü kaybı hariç 30 bin euro civarında. Görgü tanıkları olay sırasında bir iki kişinin koşarak uzaklaştığını söyledi. Kundaklama olduğu kesin ama ne amaçla yapıldığı bilinmiyor” dedi.

    Başkonsolos Çelik, iş yeri yanan aileyi ziyaret etti

     

     

    Etiketler: BAŞKONSOLOS ÇELİK , Yangın
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