Başkonsolos Çelik, iş yeri yanan aileyi ziyaret etti

BERLİN’in Alt Tegel semtindeki S-Bahn durağındaki pastaneye giderek Topal ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkonsolos Mustafa Çelik, şüpheli yangının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını istediklerini söyledi. Çelik, “Konsolosluk olarak bu tür olaylara duyarlıyız. Vatandaşımızın yanındayız. Sorumluların bir an önce yargı önüne çıkmasını ümit ediyoruz. Sorumlu kimse, bulunsun istiyoruz. Polisle irtibata geçeceğiz” dedi.

Yangınla ilgili derin endişe ve şüpheleri bulunduğunu belirten Fatma Topal ise şunları söyledi: “30 yıllık esnafız. Burada itibarımız yüksek. Mahallede kimseyle husumetimiz yok. Polisin incelemesinin sonuçlanmasını bekliyoruz. Zararımız iş günü kaybı hariç 30 bin euro civarında. Görgü tanıkları olay sırasında bir iki kişinin koşarak uzaklaştığını söyledi. Kundaklama olduğu kesin ama ne amaçla yapıldığı bilinmiyor” dedi.