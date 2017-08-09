Başkonsolos Çelik ‘Dürüst Adam’ı kutladı

BERLİN’in Neukölln semtinde Sparkasse bankası önünde bulduğu 40 bin euro değerinde 22 külçe altın ve para dolu çantayı sahibine veren Yakup Yılmaz (53), bir anda günün adamı oldu. Almanya’daki Türklerin onuru, Almanların ise derin saygısını kazanan Yakup Yılmaz’a tebrik yağıyor. Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Yakup Yılmaz’ı Başkonsolosluğa davet ederek kutladı. Başkonsolos Çelik, “Bu olay Türk insanının dürüstlüğü ve katkısını gösteriyor. Güzel bir örnek. Ayrıca topluma hassasiyet mesajı veriyor” dedi.

Kendisinde yüzde 60 iş kaybı olduğu için çalışamayan üç çocuk babası Yakup Yılmaz, “Çantayı bulur bulmaz hiç tereddüt etmeden polise gittim” diye konuştu.

O DA BENİM GİBİ ENGELLİ

Gördüğü ilginin kendisini çok gururlandırdığını anlatan Yakup Yılmaz, şöyle dedi:

“Bu parayı ben kazanmadım. Benim hakkım değil. Kaybetmek çok zordur. İnsan ecel terleri döker. Benim için mesele insanın Müslüman, Hıristiyan olması değil. Önemli olan insan. Bulduğum para çantasını benim gibi bir engellinin kaybettiğini görünce, bu çantayı götürüp verdiğim için bir kat daha kendimle gurur duydum. (Para) sahibinin ne çocukları, ne hanımı varmış. Kendisine, ‘Ben de senin bir evladın sayılırım, bir şeye ihtiyacın olursa beni ara’ dedim. Çantayı teslim ettiğim polis bile şaşırdı. ‘Çok para bu’ dedi. Sonra külçe altınlar dökülünce ‘Aman Allahım bunlar altın’ dedi. Polis beni daha sonra çağırıp plaket verdi ve teşekkür etti.”

TÜRK İŞADAMI TATİL HEDİYE ETMEK İSTİYOR

Frankfrut’ta inşaat şirketi Kocagöl Group Başkanı Mehmet Kocagöl, Yakup Yılmaz ve dört kişilik ailesine Antalya tatili hediye etmek istediğini söyledi. Mehmet Kocagöl, “Bu hassasiyeti tebrik ediyorum. Bizim de çorbada tuzumuz olsun diye Yılmaz ailesine tatil ikram etmek istiyoruz” dedi.