Başkomutan sınırda

Erdoğan’a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de refakat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer yetkililerden harekâtın sevk ve idaresi hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, Harekât Merkezi’ndeki askerlere hitabında, ulusal güvenliği sağlamak için Afrin’de gerçekleştirilen operasyonun, bölgeyi terör unsurlarından temizlemeyi amaçladığına dikkati çekti. Toplantıda video konferans aracılığıyla Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Eskişehir Muharebe Üs Komutanlığı’ndaki harekât merkezleriyle canlı bağlantılar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını belirterek, Afrin’in terör unsurlarından temizlenmesinin akabinde asli sakinlerine teslim edileceğini söyledi.