'Başkomiser Haydar' yakalandı!

Kartal'da Şevket A.'yı telefonla arayan bir kişi kendisini "Başkomiser" olarak tanıttı. Daha sonra, "Adına büyük bir banka dolandırıcılığı yapılmış. Ben Başkomiser Haydar K. suçlu olmadığını biliyorum. Senin kimliğini çaldırdığını öğrendim. Suçlular senin üzerine atmaya çalışıyorlar. Seni bu işten kurtaracağım. Fakat şüpheli yakalanana kadar evindeki değerli eşyaların Emniyet'te tutulması gerekiyor. Yoksa savcılığın yaptıracağı aramada değerli eşyalar ya da para bulunursa tutuklanırsın" diyerek Şevket A.'yı korkuttu.



100 BİNLİK ALTIN

Söylenenlere inanan Şevket A., evinde 83 tane cumhuriyet altını, 32 çeyrek altın, 6 yarım altın, 2 altın zincir ve 2 bilezik olduğunu söyledi. Sahte başkomiser, Şevket A.'dan soruşturmanın sekteye uğramaması için kimseye bilgileri vermemesini istedi. Daha sonra Şevket A.'nın evine giden şüpheli, yaklaşık 100 bin lira değerindeki altını alarak kayıplara karıştı.



YENİDEN ARADI

Şevket A., durumu bir arkadaşlarda anlatınca dolandırıldığını anladı. Emniyet'e giderek şikayetçi oldu. Şevket A.'nın telefonu 2 gün sonra yeniden çaldı. Telefonu Şevket A.'nın kızı açtı. Dolandırıcı, "Baban gibi sende şüpheli konumundasın evde paranız var mı?" dedi. Bu sırada Şevket A., polisi arayarak yardım istedi. Ekipler," Paranız olduğunu söyleyerek arayan kişiyi oyalayın" dedi. Babasıyla konuşulanları duyan genç kız, "83 bin lira var, eğer sorun yaşayacaksak gelin alın." dedi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, buluşma yerinde önlem aldı. Sahte başkomiser, buluşmaya otomobille geldi. Araçtan inerek, Şevket A.'nın yanına giden dolandırıcı polislerce yakalandı.



BAŞKA OLAYLARIDA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen sahte başkomiserin 33 yaşındaki Serat A. olduğu belirlendi. Şüphelinin Kartal, Bağcılar, Fatih ve Maltepe'de 7 kişiyi daha dolandırdığı anlaşıldı. Şüphelinin 7 olayda 460 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



