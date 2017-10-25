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    Baskın yapılan evde savaş silahı bulundu

    BERLİN
    25.10.2017 - 11:23 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın başkenti Berlin’de İslami örgütlerle bağlantısı olduğundan şüphelenilen evlere baskın düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

    BERLİN’in Reinickendorf ve Charlottenburg semtlerinde dört ayrı yere yapılan baskınlarda ele geçirilen silahlar arasında savaş silahı olarak değerlendirilenler de var. Polis ve savcının aylardır 40 yaşında Alman vatandaşı bir kişiyi takip ettiği ve baskının da bu takip sonucu yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliyi savcılık, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edecek. Polis ele geçirilen silahların, olası terör saldırısını ön hazırlığı olabileceğini düşünüyor. Ancak somut bir terör saldırısı planı ise bulunamadı.

    Etiketler: baskın , ALMANYA
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