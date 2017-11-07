Baskılar yüzünden adaylıktan çekildi

SOSYALİST Parti Şevket Temiz’in adaylığını açıklar açıklamaz, aralarında Ermeni, Süryani ve Yahudi lobisinin de bulunduğu yedi dernek harekete geçti. Dernekler, Temiz’den, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını kamuoyu önünde şartsız tanımasını istedi.

Soykırım Suçlarının Engellenmesi ve İnkarcılığa karşı Belçika Kollektifi adlı kuruluş da Brüksel Belediye Başkanı Philip Close’a mektup göndererek Temiz’in yönetim kurulu başkanlığına seçilmesinin ‘insani değerlere aykırı olacağını’ savundu.

Brugman Üniversitesi Hastanesi Doktorlar Heyeti Kurulu ise 1915 Ermeni soykırımı iddialarını ‘şartsız’ olarak kabul etmemesi durumunda Temiz’in adaylığını protesto edeceklerini açıkladı.

GÖRÜŞME TALEBİNİ KABUL ETTİ

Şevket Temiz, Brüksel Belediyesi’nden ödenek alan Brugmann Üniversitesi Hastanesi’nin yönetim kurulunda başkan ve başkan yardımcılığının boşalmasının ardından partisinin kendisini başkan adayı olarak gösterdiğini belirtti. Bunun üzerine adaylığına karşı çıkan Doktorlar Kurulu Heyeti’yle görüştüğünü dile getiren Temiz, “Görüşmede, tarihçiler tarafından tartışılan bir konunun hastanede tartışılmasını doğru bulmadığımı belirttim“ dedi.

‘FRANSIZA, ABD’LİYE YAPAMAZLAR’

Heyetin 1915 olaylarına yönelik soykırım iddialarını kabul etmemesi durumunda adaylığını protesto edeceklerini açıkça belirttiklerini söyleyen Temiz, partisinin bu iddiaları kabul etmesine rağmen kendisinden kişisel açıklama istemelerinin tamamıyla Türk olmasından kaynaklandığını vurguladı. Temiz, heyet üyelerine “Partimin 1915 olaylarını kabul etmesine rağmen sizin benim üzerimde bu konuda baskı kurmanızın tek nedeni Türk asıllı olmam. Bir Fransız ya da Amerikalıya benzer bir şekilde baskı kurma cesaretiniz var mı?” sorusunu sorduğunu söyledi.

BERLİN ÖRNEĞİNİ GÖSTERMİŞLER

Doktorlar Heyeti Kurulu’nun daha sonra aralarında Ermeni, Süryani ve Yahudi lobisinin de bulunduğu yedi dernekten imza toplayarak adaylığına karşı faaliyet başlattığını anlatan Temiz, itirazın siyasi değil, etnik temelli olduğunun fark edilmesinin ardından kurulun adaylığına ‘etnik temelde’ karşı çıkmadıklarını belirtmeye başladıklarını anlattı.

Durumu Berlin’deki bir hastaneye Yahudi soykırımını tanımayan birinin atanmasıyla karşılaştırdıklarını belirten Temiz, böylelikle Yahudi lobisinin de desteğini aldıklarını belirtti. Temiz, “Kamuoyu önünde şartsız, koşulsuz 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımam koşulu öne sürüldü” dedi. Bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Temiz, adaylığını geri çekmeye karar verdiğini belirtti. Temiz, “Bu baskının tamamıyla Türk olduğum için kurulduğunu fark ettikten sonra ben, partim ve diğer Türk arkadaşların yıpranmaması için adaylığımı açıklama yapmaksızın geri çektim” dedi.