Baskı mı? Ne baskısı?

Nerden çıktı bu baskı şimdi? Süper Ligimizin futbolu ne Barcelona’yı ne Real’i aratmıyordu. Sanki Premier’de gibi maçlar izliyorduk, bu baskı gelince takımlarımızda bir tutukluk bir kendini bilmezlik sorma gitsin.

Bir de tabii hava. Güzel havada top mu oynanır? Premier’i olduğu gibi tatil ediyorlar güneş çıkınca çünkü. Bir de tabii mevsimlerin dönmesi, durması, değişmesi. Ne güzel futbol izliyorduk, keyfimizi bozdular durup dururken.

Havaya yapacak bir şey yok tabii. Bu cennet vatanımızda dört mevsimi aynı anda yaşayabilme şansımızı, bu ülkenin güzelliğini buna borçlu olduğumuzu bilmemiz lazım. Havamıza laf yok, hem hava nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun demişler.

Ama bu baskı yok mu, hepimizi öldürecek. Bu haftasonu önce Beşiktaş baskıdan oynayamadı, taraftarı Fenerbahçe’ye ve Aziz Yıldırım’a küfretmekten maçı izleyemedi. Beşiktaşlı futbolcuların ayakları sıra bize ne zaman gelecek baskısından birbirine dolaştı.

Maçın ikinci yarısında biraz toparlandılar ama bu sefer de itiraz etme baskısı işlerini yaptırmadı bir türlü. Camia halinde yakalandıkları bu itiraz virüsü futbolculara da bulaştı, galiba kulüp itiraz etmeyenlerin ödemelerini keseceğini açıkladı diye düşündüm bir ara. Aynı zamanda oynanan Arsenal – Manchester City Premier Lig maçında hakem 7 dakika uzatma verince ona bile itiraz edecekler diye korktum. Sonuçta baskıdan futbol oynayamadılar, Trabzonspor’a bir dördüncülük kapısı açmış oldular.

Fenerbahçe de oynayamadı. Bakmayın bugünkü övgü dolu yazılara, zafer sarhoşu Fenerbahçelilere. Kasımpaşa Stadı’nda o bütün sezon oynadıkları şiir gibi futboldan eser yoktu. Guiza sürekli attığı yerden boş kaleye gol kaçırdı, görülmüş şey mi? Hepsi baskıdan. 76. dakikada Bekir’in kafası kaleye gitmese, bugün gerçek baskı neymiş göreceklerdi ama bereket Kasımpaşa da baskı altındaydı. Yılmaz Vural’ın Türk Barcelona’sı nedense tutuktu, oysa normalde Kasımpaşa bu mu? İspanya’da oynasa en azından ilk beşe girer. Ama ah bu baskı yok mu?

Ligin bu sezonki en güzel maçında gol olmadı ama ben şahsen o futbol için hiç gol izlememeye razıyım. Öyle bir maçtı ki şu iki soru kaldı kafamda:

- Acaba şampiyon bu iki takımdan biri olsa daha iyi olmaz mı?

- Beraberliğe verilen puan kaldırılsa mı? Veya galibiyete 5 puan mı verilse?

Futbolun seyir keyfine yakışan bir maç oldu ama iki taraf da istediğini alamadı. Bizler biraz kaosu seviyoruz ya, o yüzden dünkü maç ruhumuza hitap etmiş olabilir. Her iki teknik direktörün de maçın darmadağın gidişinden memnun olduklarını sanmıyorum. Ama ne maçtı!

Baskı bu maçı da etkiledi elbette. Hakemlerle ilgili konuşmuyorum biliyorsunuz diyerek benim dinlediğim her açıklamasında hakemlerle ilgili serzenişte bulunan Ertuğrul Sağlam’ı hoş görmeyi tercih ediyorum: Bursaspor’nu bu sezon buralarda olması ona bu lüksü sağlıyor bence. Hakem konusunda dünkü ikinci kırmızı kartta çok da haksız sayılmazdı, Bünyamin Gezer olayı dengeleme çabasına girince kendini gereksiz bir baskı altına da soktu. Maç boyunca gayet başarılı gidiyordu oysa.

Sonuçta yine baskı dolu bir üç haftaya giriyoruz. Futbol beklemek hayalcilik olur deyip duruyorlar ya, biz futbol aşıklarının elindeki son beklentiyi de acımasızca çekip alıyorlar.