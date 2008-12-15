Basketbolda kritik haftalar

Basketbol, futbol kadar popüler olmadığı için bu “kardeşlik” ilişkileri şu an göze batmasa da normal sezonun bitimine dört hafta kala oynanacak maç rakiplerinin ilgisini fazlasıyla çekecektir. Panionios maçının Efes Pilsen için Euroleague’de dönüm noktası haline gelmesinin sebebi de kalan maçlarının CSKA Moskova ve Real Madrid ile olması. Bu hafta alınacak bir mağlubiyet yolun sonu anlamına gelebilir. Efes’in en büyük eksiği ise seyirci değil “taraftar” desteği.

Galatasaray Cafe Crown’un farkı, ligde süpriz mağlubiyet almadan yoluna devam etmesi. Geçen sezon aldığı beklenmedik mağlubiyetler play-off’lara erken veda etmesine sebep olmuştu. Avrupa’da alınan başarısız sonuçlar ise seyirciyi küstürebilir. Oostende’den alınan 33 yaşındaki Atkins ise Buducnost maçlarından ders alınmadığını gösteriyor.

Güçlü Berk yazıyor

Şampiyonluğun en büyük adayı Fenerbahçe Ülker son haftalarda inanılmaz bir düşüş sergilemeye başlamışken farklı Antalya galibiyeti ilk üçte kalmalarını sağladı. Euroleague’de alınan Alba Berlin yenilgisi moralleri bozsa da fikstürün Efes’e göre daha rahat olması tur umutlarını arttırıyor. Yine de üst sıralar için Joventut’tan rövanşı alması gerek. Takımın zayıf halkaları Green ve Vidmar performanslarının üzerine çıkabilirse takım çok daha iyi işler yapabilecek potansiyele sahip.

En ilginç takımlardan biri Pınar Karşıyaka. Mims sayı ortalamasında üçüncü sırada, Williams ligin ribaund lideri, Hakan Köseoğlu asist lideri, Benton bloklarda üçüncü sırada ve yine Hakan Köseoğlu top çalmada dördüncü sırada iken, oynadıkları takım ligde onbirinci sırada... Ayhan Kalyoncu bu durumun sebebini bulabilirse hızla üst sıralara tırmanabilirler.

Antalya’da işler karışık. Kepez başa baş götürdüğü maçları son bölümlerde kaybetmese bugün farklı bir yerde olabilirdi. Maç sonu yaşanan sıkıntıyı tecrübeli Halil Üner ile aşabilirler. Bu hafta ilk galibiyetlerini almaları onlara büyük moral oldu. Antalya B.B. ise Orhun Ene’nin istifasıyla boşalan koltuğa yardımcılığını yapan Altar Tunçkol’u getirdi. Orhun Ene’nin istifasındaki en büyük neden oyuncuların paralarının ödenmemesi gibi görünüyor. Altar Tunçkol iki sezon önce küme düşmesi beklenen Daçka’yı play-off’lara taşıyarak büyük başarı göstermişti. Ancak yaşanan parasal sıkıntılar gerek Tunçkol’un gerekse oyuncuların amaçladıkları performansı göstermelerine engel olabilir.

Beşiktaş Cola Turka’nın üstüste aldığı üç galibiyet ile nefes aldığını söyleyebiliriz. İzmir temsilcisi Aliağa ise Fenerbahçe Ülker ve Türk Telekom galibiyetleri ile lige kendini tanıttı ve Pınar Karşıyaka’nın bu sezon yarattığı “dişli takım” boşluğunu doldurmuş oldu. Ligin dibine demir atan CASA TED Kolejliler’in durumu ise pek parlak görünmüyor. Ankara’nın köklü kulübü bu hafta Pınar Karşıyaka’yı yendi ama Kepez maçı onlar için hedef maç, kaybedilmesi çok sıkıntılı günleri getirebilir.