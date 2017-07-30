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    Başkentte silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

    AA
    30 Temmuz 2017 - 09:11Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 10:24

    Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.

    Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi Üçoğul Sokak'taki Seyfi Şenel Parkı'nda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada isimleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Güvenlik güçleri kavga sonrasında olay yerinden ara sokaklara kaçan 3 şahsı kısa süren kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

    Öte yandan, olay yeri inceleme çalışmalarında tabanca ve boş kovanlara rastlandı. Ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

     

    Etiketler: ANKARA , kavga , silahlı kavga
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