Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Başkentte inşaatta göçük: 5 yaralı

    Başkentte inşaatta göçük: 5 yaralı 

    ANKARA (AA)
    04.11.2017 - 23:13 | Son Güncelleme:

    Başkentte, beton dökümü esnasında inşaatta meydana gelen göçük nedeniyle 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde yapımı süren bir binanın ilk katının beton dökümü esnasında göçük oluştu. Göçükten uzaklaşmak isteyen işçiler, etrafa saçılan demir ve kalıpların arasında kaldı. 

    Olayın haber verilmesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri inşaat alanına geldi. 

    Yaralanan Bayram Baş, Baki Üstmaş, Ferhat Üstmaş, Mustafa Özen ve Bektaş Çevik, ambulanslarla Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

    İşçilerden Baş'ın sağlık durumunun ağır olduğu, diğer işçilerin ise hafif yaralandığı belirtildi. 

    Arama kurtarma ekipleri, yaralıların tahliyesinin ardından, bir süre daha göçük altında işçi olup olmadığını araştırdı. 

    Etiketler: Ankara
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri