Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Başkent'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

    Başkent'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı 

    ANKARA (İHA)
    29.10.2017 - 19:49 | Son Güncelleme:

    Başkent’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçen taksi, başka bir taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. 

    Kaza, saat 18.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı İlkadım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dikmen Caddesi’nden merkez istikametine seyreden 06 T 3385 plakalı taksi, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı. Orta refüjdeki kaldırıma çarparak karşı şeride geçen taksi, Dikmen istikametine seyreden 06 T 1094 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, vatandaşlar kazayı sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

    Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Etiketler: Ankara
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri