Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Başkent’te boya imalathanesinde yangın... Alevler arasındaki yavru köpekler böyle kurtarıldı

    Başkent’te boya imalathanesinde yangın... Alevler arasındaki yavru köpekler böyle kurtarıldı

    İHA
    10.01.2018 - 06:40 | Son Güncelleme:

    Ankara’da sanayi sitesi içinde bulunan boya imalathanesinde çıkan yangın, büyük paniğin yaşanmasına neden oldu. İş yeri içinde mahsur kalan köpekler son anda kurtarıldı.

    Yangın, Ostim Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 1272. Sokak üzerinde bulunan boya imalathanesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Bir anda parlayan alevlerin içerideki yanıcı maddeleri tutuşturmasıyla yangın çıktı. Gürültüyle sarsılan sanayi bekçisi, imalathaneden dumanlar yükseldiğini gördü.

    Başkent’te boya imalathanesinde yangın... Alevler arasındaki yavru köpekler böyle kurtarıldı
    İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 3 katlı binada mahsur kalanların olması ihtimaline karşı, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.

    Başkent’te boya imalathanesinde yangın... Alevler arasındaki yavru köpekler böyle kurtarıldıVinç yardımıyla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, etrafa yayılan yoğun gaz kokusu nedeniyle vatandaşları, binadan uzak durmaları konusunda uyardı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

    Bekçi köpeği ve 4 yavrusu son anda kurtarıldı

    Yapılan arama çalışması sonucunda, iş yerinin bekçi köpeği ve 4 yavrusu alevlerin arasından sağ olarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve titredikleri görülen yavruların, anneleriyle buluşması itfaiye ekiplerini duygulandırdı. Son anda kurtarılan hayvanları aracının bagajına alan işyeri sahibi, hayvanları tedavi edilmek üzere veteriner hekime götürdü.

    Başkent’te boya imalathanesinde yangın... Alevler arasındaki yavru köpekler böyle kurtarıldıPolis ve itfaiye yetkilileri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

    Başkent’te boya imalathanesinde yangın... Alevler arasındaki yavru köpekler böyle kurtarıldı

     

     

    Etiketler: Ankara , boya imalathanesi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri