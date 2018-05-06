Sağanak Keçiören’i de vurdu

Farklı noktalarda su baskınlarının yaşandığı Keçiören’de çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. Fatih Caddesi üzerinde seyreden araçlar, aniden yükselen suyun etkisiyle arızalandı. Alt geçit ve köprü altlarında biriken su nedeniyle ilçe genelinde trafik durma noktasına geldi. Öğle saatlerinde bastıran şiddetli sağanak yağış, yaşamı felç etti. Yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini sürdüren yağmur ve dolu nedeniyle zemin katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı. Birçok ana caddede ise göletler oluştu. Yollardaki su birikintilerinde araçları arızalanan sürücüler, otomobillerini iterek kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri, su baskını yaşanan ev ve iş yerlerine müdahalede bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; sel altında kalan Kızlarpınarı Caddesi’nde araç trafiğinin durduğu, yolda biriken suyun da merdivenler üzerinden Keçiören metrosunun Kuyubaşı istasyonuna dolduğu görüldü. Sular altındaki Uyanış Mahallesi Dutluk Kavşağı üzerindeki araçların güçlükle ilerlediği, orta refüjde mahsur kalan yayaların zor anlar yaşadığına ilişkin videolar paylaşıldı. Kamil Ocak Mahallesi İzcibaşı Sokak’ta park halindeki bir otobüsün yarısına kadar suya gömüldüğü, çok sayıda araç sel altında kaldı. Büyükşehir ekipleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü altındaki kavşaklara dolan suyu boşaltmaya çalıştı.

Keçiören’in şehir merkezi ile bağlantısını sağlayan Fatih Caddesi de sağanak yağıştan nasibini aldı. Ana arter üzerinde sürücüler, arızalanan araçlarını kaldırıma çıkararak sudan korumaya çalışırken yanında getirdiği şişme botu suya bırakan bir vatandaş görenleri şaşırttı. Fatih Caddesi üzerinde şişme bota binerek sel suları üzerinde kürek çeken vatandaşın fotoğraf ve videoları, sosyal medyada ‘Keçiören raftingi’ notuyla paylaşıldı.