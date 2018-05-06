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Ankara Haberleri: Sağanak Keçiören’i de vurdu

ANKARA HABERLERİ

Sağanak Keçiören’i de vurdu

Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/DHA
06.05.2018 - 14:58Son Güncelleme :

Mamak Boğaziçi Mahallesi’ni önceki gün vuran sağanak yağış dün de Keçiören’de etkili oldu.

Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/DHA

Farklı noktalarda su baskınlarının yaşandığı Keçiören’de çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. Fatih Caddesi üzerinde seyreden araçlar, aniden yükselen suyun etkisiyle arızalandı. Alt geçit ve köprü altlarında biriken su nedeniyle ilçe genelinde trafik durma noktasına geldi. Öğle saatlerinde bastıran şiddetli sağanak yağış, yaşamı felç etti. Yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini sürdüren yağmur ve dolu nedeniyle zemin katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı. Birçok ana caddede ise göletler oluştu. Yollardaki su birikintilerinde araçları arızalanan sürücüler, otomobillerini iterek kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri, su baskını yaşanan ev ve iş yerlerine müdahalede bulundu.

OTOBÜS SUYA GÖMÜLDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; sel altında kalan Kızlarpınarı Caddesi’nde araç trafiğinin durduğu, yolda biriken suyun da merdivenler üzerinden Keçiören metrosunun Kuyubaşı istasyonuna dolduğu görüldü. Sular altındaki Uyanış Mahallesi Dutluk Kavşağı üzerindeki araçların güçlükle ilerlediği, orta refüjde mahsur kalan yayaların zor anlar yaşadığına ilişkin videolar paylaşıldı. Kamil Ocak Mahallesi İzcibaşı Sokak’ta park halindeki bir otobüsün yarısına kadar suya gömüldüğü, çok sayıda araç sel altında kaldı. Büyükşehir ekipleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü altındaki kavşaklara dolan suyu boşaltmaya çalıştı.

 

Sağanak Keçiören’i de vurduKEÇİÖREN RAFTİNGİ

Keçiören’in şehir merkezi ile bağlantısını sağlayan Fatih Caddesi de sağanak yağıştan nasibini aldı. Ana arter üzerinde sürücüler, arızalanan araçlarını kaldırıma çıkararak sudan korumaya çalışırken yanında getirdiği şişme botu suya bırakan bir vatandaş görenleri şaşırttı. Fatih Caddesi üzerinde şişme bota binerek sel suları üzerinde kürek çeken vatandaşın fotoğraf ve videoları, sosyal medyada ‘Keçiören raftingi’ notuyla paylaşıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sağanak Keçiören’i de vurdu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Mayıs 2018 tarihinde saat 14 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sağanak Keçiören’i de vurdu haberi güncellenecektir.

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