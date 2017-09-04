Başkent Stockholm’de 9 araba yakıldı

POLİS sözcüsü Carina Skagerlınd hafta sonu nedeniyle pek çok kişinin şehir dışında bulunduğunu ifade ederek olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olay yerinde yakalanan kişi ise sorgulanmak üzere polis karakoluna götürüldü.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.