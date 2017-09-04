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    Başkent Stockholm’de 9 araba yakıldı

    İHA
    04.09.2017 - 10:08 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 10:08

    İsveç’in başkenti Stockholm’de 9 araba henüz belirlenemeyen bir nedenle yakıldı. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, bölgede şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı.

    POLİS sözcüsü Carina Skagerlınd hafta sonu nedeniyle pek çok kişinin şehir dışında bulunduğunu ifade ederek olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olay yerinde yakalanan kişi ise sorgulanmak üzere polis karakoluna götürüldü.

    Etiketler: Stockholm , isveç , kundaklama
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