Başkent Stockholm’de 9 araba yakıldı

POLİS sözcüsü Carina Skagerlınd hafta sonu nedeniyle pek çok kişinin şehir dışında bulunduğunu ifade ederek olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olay yerinde yakalanan kişi ise sorgulanmak üzere polis karakoluna götürüldü.