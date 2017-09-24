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Hürriyet >Ekonomi>Başkent Doğalgaz halka arz için SPK'ya başvurdu

Başkent Doğalgaz halka arz için SPK'ya başvurdu 

AA
24.09.2017 - 12:45 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 12:45

Doğalgaz dağıtım şirketi Başkent Doğalgaz'ın halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurduğu bildirildi.

Başkent Doğalgaz tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, faaliyetlerini Torunlar Enerji çatısı altında yürüten şirket, halka arz için İş Yatırım aracılığıyla SPK'ya başvurdu. 

Şirketin toplam 1,7 milyon aktif müşterisi olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Türkiye’nin en büyük özel gaz dağıtım şirketi Başkent Doğalgaz, halka arz için SPK'ya başvurdu. 2016 sonu itibarıyla 2,5 milyar lira cirosu bulunan şirket, sektöründeki ilk halk arzı gerçekleştirerek kurumsal yönetim adımlarını daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor." 
Ödenmiş sermayesi 700 milyon lira olan Başkentgaz'ın, yüzde 25 payına denk gelen 175 milyon lira nominal değerli hissesinin halka arz edilmesi planlanıyor. 

Ek satış opsiyonuyla birlikte halka arzın nominal değeri 201 milyon liraya, oranı ise 28,75'e çıkabilecek. 
Halka arzdan sonra Torunlar Enerji'nin Başkentgaz'daki payı yüzde 71,25 olacak. 

Etiketler: Doğalgaz dağıtım şirketi , Başkent Doğalgaz , Sermaye Piyasası Kurulu
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