Başkent Doğalgaz halka arz ediliyor

Başkent Doğalgaz’dan yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerini Torunlar Enerji çatısı altında yürüten şirketin 2016 sonu itibarıyla 2.5 milyar lira cirosu bulunduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: şirket, sektöründeki ilk halk arzı gerçekleştirerek kurumsal yönetim adımlarını daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor." Ödenmiş sermayesi 700 milyon lira olan Başkentgaz'ın, yüzde 25 payına denk gelen 175 milyon lira nominal değerli hissesinin halka arz edilmesi planlanıyor. Ek satış opsiyonuyla birlikte halka arzın nominal değeri 201 milyon liraya, oranı ise 28.75'e çıkabilecek. Halka arzdan sonra Torunlar Enerji'nin Başkentgaz'daki payı yüzde 71.25 olacak.