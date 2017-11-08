Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Başkasından değil SGK’dan yardım alın

    Başkasından değil SGK’dan yardım alın

    Ali VARLI / BERLİN
    08.11.2017 - 14:24 | Son Güncelleme:

    Danışma günleri dolayısıyla Berlin’de bulunan SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ömer Küçükevcilioğlu, borçlanarak emekli olmak isteyenleri uyardı.

    ÖMER Küçükevcilioğlu, borçlanarak emekli olma hakkını elde etmek için ödenen primin yükselmesinin söz konusu olmadığını, prim ödeme miktarının asgari ücretle belirlendiğini söyledi. Borçlanmak isteyenlere SGK’nın gerekli yardımı ve bilgiyi verdiğini belirten Küçükevcilioğlu, “Emekli olmak için bize başvurulsun. Çalışanlarımız her türlü danışma ve işlem hizmeti sunuyor. Aracı kurumlara başvurarak büyük ödemeler yapıldığını duyuyoruz. Günümüzde bize ulaşmak için çok farklı iletişim araçları var. Vatandaş aracı kurumlara yüklüce ödemeler yapmasın” dedi.

    HATA VARSA GERİ ALINIR
    Borçlanma hakkının yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına tanınan özel bir hak olduğunu belirten Küçükevcilioğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
    “Bu hak Türk vatandaşlarına ve izinli olarak Türk vatandaşlığından çıkmış Mavi Kart sahiplerinin yurt dışında Türk vatandaşı olarak geçirdikleri sürelerin karşılığını ödeyerek emekli maaşı bağlanmalarını sağlıyor. Emekli maaşı haksız yere bağlananlardan ise ödenen miktarlar geri alınır. Eğer kişiden kaynaklanan bir hatayla, yani yanlış beyan sonucu emekli maaşı bağlanmışsa son 10 yıla kadar, kurumdan kaynaklanan hatayla aylık bağlananlardan ise son beş yıl içinde yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınır. Geri ödeme süresi de 24 aydır. Bu hakkın istismar edilmemesi gerekir.”

    ÖN HAZIRLIKLAR BAŞLADI
    Borçlanarak emekli olanlara yönelik yoklamaya ilişkin de bilgi veren Küçükevcilioğlu, “Henüz yoklamalar başlamadı. Ancak bir hazırlık var. Yasalara aykırı olarak borçlanarak emekli maaşı alanlar hakkında elbette hukuki işlemler yapılıyor. Doğru beyan vermek lazım. Borçlanarak emekli olanların çalışmaları durumunda aylıkları kesilir. Ayrıca sosyal yardım alanlara da ödemeler yapılmaz” dedi.

    Etiketler: ALMANYA , Borçlanarak emeklilik , Türkiye
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri