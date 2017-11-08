Başkasından değil SGK’dan yardım alın

ÖMER Küçükevcilioğlu, borçlanarak emekli olma hakkını elde etmek için ödenen primin yükselmesinin söz konusu olmadığını, prim ödeme miktarının asgari ücretle belirlendiğini söyledi. Borçlanmak isteyenlere SGK’nın gerekli yardımı ve bilgiyi verdiğini belirten Küçükevcilioğlu, “Emekli olmak için bize başvurulsun. Çalışanlarımız her türlü danışma ve işlem hizmeti sunuyor. Aracı kurumlara başvurarak büyük ödemeler yapıldığını duyuyoruz. Günümüzde bize ulaşmak için çok farklı iletişim araçları var. Vatandaş aracı kurumlara yüklüce ödemeler yapmasın” dedi.

HATA VARSA GERİ ALINIR

Borçlanma hakkının yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına tanınan özel bir hak olduğunu belirten Küçükevcilioğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu hak Türk vatandaşlarına ve izinli olarak Türk vatandaşlığından çıkmış Mavi Kart sahiplerinin yurt dışında Türk vatandaşı olarak geçirdikleri sürelerin karşılığını ödeyerek emekli maaşı bağlanmalarını sağlıyor. Emekli maaşı haksız yere bağlananlardan ise ödenen miktarlar geri alınır. Eğer kişiden kaynaklanan bir hatayla, yani yanlış beyan sonucu emekli maaşı bağlanmışsa son 10 yıla kadar, kurumdan kaynaklanan hatayla aylık bağlananlardan ise son beş yıl içinde yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınır. Geri ödeme süresi de 24 aydır. Bu hakkın istismar edilmemesi gerekir.”

ÖN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Borçlanarak emekli olanlara yönelik yoklamaya ilişkin de bilgi veren Küçükevcilioğlu, “Henüz yoklamalar başlamadı. Ancak bir hazırlık var. Yasalara aykırı olarak borçlanarak emekli maaşı alanlar hakkında elbette hukuki işlemler yapılıyor. Doğru beyan vermek lazım. Borçlanarak emekli olanların çalışmaları durumunda aylıkları kesilir. Ayrıca sosyal yardım alanlara da ödemeler yapılmaz” dedi.