Başkanvekilliğine 4. kez aday olacak

AfD, salı günü yapılan ilk oturumda meclis başkanvekilliği için 75 yaşındaki Glaser’i aday göstermişti. İlk oturumda üç kez yapılan seçimde Glaser gerekli olan salt çoğunluğa ulaşamamıştı. Mecliste grubu bulunan diğer beş partinin milletvekilleri, Glaser’e dini inançlara saygısı olmadığı için destek vermemişti. Glaser milletvekili seçilmeden önce yaptığı açıklamada İslam’ın inanç değil ideoloji olduğunu söylemişti. Glaser’in bu açıklamasına partisi AfD de destek vermişti. Glaser’in başkanvekili seçilebilmesi için 709 milletvekilinin en az 355’inin oyunu alması gerekiyor. Meclis iç tüzüğüne göre Glaser dilediği kadar aday olabiliyor. AfD mecliste 92 milletvekiliyle temsil ediliyor.