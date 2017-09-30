Başkanların meydan kavgası!

Antalya’da yürütülen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyesi arasında krize neden oldu. Antalya Valiliği’nin

düzenlemesi yeni tamamlanan Cumhuriyet Meydanı’nı Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis etme kararını sert bir dille eleştiren Muratpaşa Belediye Başkanı CHP’li Ümit Uysal, kararın ardında art niyet olduğunu savundu.

‘TALEPLERİ YOKTU’

Büyükşehir Belediyesi’nin milli bayram hassasiyetine gönderme yapan Uysal, “Büyükşehir Belediyesi’nin milli bayramları kutlamaya başlamış olmasından biz de sevinç duyuyoruz. Nihayet bu yıl kutlamaya başladılar, tebrik ederiz. Ancak meydanın tahsisi konusunda biz 17 Ocak tarihinde dilekçemizi Antalya Valiliği’ne verdik. Büyükşehir’in bu konuda talebi bile söz konusu değildi” dedi.

‘RAHATSIZLIK VURGUSU’

30 Ağustos Zafer Bayramı içen yaptıkları tahsis başvurusunun kabul edilmediğine dikkat çeken Uysal, “Açılış yapılacağı için biz bu karara ses çıkarmadık, anlayışla karşıladık. Ancak aynı şeyi Cumhuriyet Bayramı talebimiz için de yaşayınca oluşturduğumuz görkemli fener alayından ve bütün milli bayramlarda ortaya çıkan dev kutlama tablosundan rahatsız olunduğuna ilişkin şüpheler uyandı” diye konuştu.

‘VALİLİK HASSAS OLSUN’

Uysal, şöyle devam etti: “Bu yıl ilk defa milli bayramları kutlamaya başlayan Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisin verilmesi bu şüpheleri güçlendiriyor. Biz kendi kutlama programımızı yapacağız. Sayın Menderes Türel’i de bekleriz. Hepimizi temsil eden Türkiye Cumhuriyeti Antalya Valiliğimizi de daha hassas ve hakşinas olmaya çağırıyoruz.”

‘KİMSE GOCUNMASIN’

Başkan Uysal’ın açıklamalarından hemen sonra Hürriyet’e konuşan AK Partili Menderes Türel, “Cumhuriyet bayramının en görkemli biçimde kutlanması konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu gayretten kimse gocunmasın. Cumhuriyet hepimizin. Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet Meydanı kimsenin güdümünde değil. Bu meydan bütün belediyelerimizin. Bizim bu bayramı Cumhuriyet Meydanı’nda kutlamamızdan cumhuriyetçi geçinenlerin rahatsız olmasına gerek yok. Gelsinler onlar da yapacağımız kutlama törenlerine katılsınlar. Alternatif programlar yapmasınlar” dedi.

‘BAYRAMA GÖLGE DÜŞÜRÜR’

Uysal’la telefon görüşmesi yaptığını ve kendisini kutlamalara davet ettiğini söyleyen Türel, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “30 Ağustos’ta da Cumhuriyet Bayramı’nı bu meydanda kutlayacağımızı ilan etmiştim. Ben bu tartışmaları Cumhuriyet Bayramı’na gölge düşürecek tartışmalar olarak görüyorum. Antalya’daki bütün belediye başkanlarımızı parti farkı gözetmeksiniz 29 Ekim’de Cumhuriyet Meydanı’nda buluşmaya davet ediyorum.”







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