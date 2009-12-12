Başkanım Aziz Yıldırım

Geçen hafta Kulüpler Birliğinden İstifa etmediğin için teşekkürler. Yıllar önce iki kez Fener den istifa etmediğin için teşekkürler.



Geçen hafta zehir zemberek açıklamalar yaptın, bu ülke futbolu için.. Ne oldu .. Nerede Delikanlılık .. Dakikada iki istifaların. Ne güzel değil mi?.. Alkollü insan sözleri gibi. Sabah olunca unutuluyor.. Cemal Erbaş yazıyor



Sayın başkan bu geceden sonra acaba kimi istifaya davet edeceksin veya nasıl bir açıklama yapacaksın. Yapamazsın.. Ankaragücü' nün bugün sana göre hakkı yenilmedi mi?.. Hadi çık ve delikanlı gibi söyle.. O Çok büyük dediğin bir kulübün başkanı olarak bunu da söyle. Ama ben söyleyeyim, söyle ye mez sin...



Federasyon başkanın etkisinde kaldı mı, kalmadı mı? .. Bana göre kaldı ya size göre?

Yorumlarınız bekliyorum ama tarafsız sadece futbolsever gibi olsun Türkiye..