Başkandan ilginç sözler: Fırıldaklığımla üçkağıtçılığımla para bulmam lazım

Trabzon Beşikdüzü ilçesinin Hünerli Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Beşikdüzü İlçe Belediye Başkanı AK Partili Orhan Bıçakçıoğlu, kendine has tavırları ve konuşmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Belediyenin Youtube'dan yayınladığı görüntülerde geçen cuma günü mahalle sakinleriyle bir süre sohbet eden Başkan Bıçakçıoğlu öz eleştiri yaptı ve görevlerinin bıçak sırtı bir görev olduğunu söyledi. Günü kurtarma peşinde olmadığını belirten Bıçakçıoğlu, “Bu Beşikdüzü ilçesi tıpkı, sizler ve benim gibi ölüyor. Her geçen gün biraz daha geriye, biraz daha kötüye gidiyor. İnsanlar bu Beşikdüzü’nde yaşamak için ne istiyorlar? Daha rahat bir hayat, çocuklarına bir iş istiyorlar. Her anne baba nasıl ki çoluk çocuğunun mürüvvetini görmek isterse, ben bir belediye başkanı olarak Beşikdüzü’nün mürüvvetini görmek istiyorum. Bütün hizmetim ve bütün çalışmalarım geleceğe dönük ve Beşikdüzü’nün mürüvvetini görmeye yönelik. Eğer ben bugünü kurtaracak olsam ‘beni şak şaklasınlar, takdir etsinler’ diye hizmet anlayışına sahip olsam, bugüne kadar 40 ayda 50 kilometreyi geçti döktüğümüz beton, 150 kilometre dökerdim. Yol yaptık, duvar yaptık her yere yapıyoruz ama belli imkânlar ölçüsünde yapabiliyoruz” dedi.

HİZMET ALMA YÖNTEMİNİ AÇIKLADI

Büyükşehir statüsüyle imkânların zorlaştığını anlatan ve ilçeye hizmet yapılabilmesi ve gerekli maddi kaynağı elde edebilmek için uyguladığı yöntemlerden bahseden Bıçakçıoğlu şöyle konuştu: “Bu Büyükşehir statüsünü aldıktan sonra inanın imkânlar daha önceki dönemlere göre kat be kat az. Herkes gücü ve kapasitesi oranında bir hizmet etmenin gayreti içerisinde olmuştur. Şahsımın herhangi bir olağan üstü bir gücü yok. Benim tek gücüm bu belediye başkanlığında arkama aldığım siyasi iktidardır. Biraz da kendimden gelen kabiliyetim, işte biraz fırıldaklığım, biraz girişkenliğim, biraz üçkâğıtçılığımla gidip para bulmam, para kopartmam, büyükşehirden, Ankara’dan onla bunla bu Beşikdüzü’ne hizmeti aktarabilme yönünde bir şeylerin peşinde koşuyoruz. Şundan emin olun, dağlarımız yem yeşil, sahilde ben güneşte yanıyorum ama bu yeşille sahil arasında gidip geliyoruz, değişmeyen tek bir şey var; o da bu ilçenin yoksulluğu. Yokluk içinde gidip geliyoruz evimize. Önemli olan bu ilçenin nasıl zengin olacağı, nasıl dışarıdan nüfus alacağıdır. Beni anlayanlar neyin peşinden koştuğumu bilmeliler. İlçede cezaevi yapılıyor teleferik yapılıyor. Bunlar hep geleceğe dönük yapılan yatırımlardır. Bunların belki mürvetini biz görmeyeceğiz ama, gençlerimiz o Beşikdüzü’nün mürüvvetini görecekler. Bundan emin olun.”

Konuşmaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler de ilgi odağı oldu. Mahallede yapılan yol, istinat duvarı ve diğer hizmetlerden dolayı Muhtar Sait Çağlar daha sonra Beşikdüzü Belediye Başkanı’na teşekkür plaketi verdi.

KASABANIN ŞERİFİ AFİŞLERİ

Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu 3 yıl önce de, ilçenin farklı noktalarındaki billboardlara, 'Kasabanın şerifi' imzasıyla astırdığı ‘Kurban olurum size, çöpler poşette. Saatinde’, ‘Kurban olurum size, hayvanlar köye’ ve ’Kurban olurum size, kaldırımlar hepimizin’ yazılı bayram afişleri tepkilere neden olmuş, Başkan Bıçıkçıoğlu da ilçedeki sorunlara dikkat çekmek için esprili dil kullandığını söylemişti. Başkan Bıçakçıoğlu ayrıca geçen yıl ilçede yaşanan sel felaketi sonrası ilçede yapımı süren teleferik projesi nedeniyle kendisine eleştiriler yönetilmesini de “Turizme önemli bir katkısı olacak bu projeyi yapacağız. Teleferik bir yerlerini mi batmış? Sel ile teleferiğin ne alakası var?” yanıtını vermişti.