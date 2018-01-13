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    Başkan Türel'den Twitter'da Atatürk heykeli sözü

    Yılmaz KILIÇKAYA (DHA)
    13.01.2018 - 16:55 | Son Güncelleme:

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kendisine, Twitter üzerinden ulaşan ve Antalyaspor Kavşağı'ndaki Atatürk heykelinin ışıklandırmasını yetersiz bulan kişiye yanıt verirken Karayolları'nda olan heykelin sorumluluğunu alarak, 20 gün içinde ışıklandırma sözü verdi.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e, 11 Ocak'ta Twitter üzerinden ulaşan, 'ALDIGIKADARUN' ismini kullanan kullanıcı, "Antalyaspor Kavşağı'ndaki zeytin ağaçları ışıklandırılmış güzel de Atatürk heykeli karanlıkta. Neden?" diye sordu. Başkan Türel de aynı gün kullanıcıya Twitter üzerinden yanıt verirken , "O alanın sorumluluğunu Karayolları'ndan devralıyoruz. 20 gün sonra burada aynı saatte buluşalım. Bakalım Atatürk heykelinin ışıklandırması nasıl olmuş, göreceksiniz" dedi.

    Bunun üzerine kent sakini ise Menderes Türel'e yanıtında, "Kısa sürede cevap gelir beklentime fena kısa sürede cevap geldi. Hassasiyetinize teşekkür ediyorum. Şu an çok güveniyorum 20 gün sözünüze. Görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.

    Başkan Türelden Twitterda Atatürk heykeli sözü

    Etiketler: Antalya
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