MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Başkan özür dilemeyince büyükşehire aday oldu

    Başkan özür dilemeyince büyükşehire aday oldu

    Yunus ÜLGER / DUISBURG
    09 Ağustos 2017 - 10:00Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 10:00

    Türkiye kökenli Yaşar Durmuş (47), Almanya’nın Ruhr Bölgesinin büyük kentlerinden Duisburg’un anakent belediye başkanlığına aday oldu. Vinç operatörü Durmuş, kentte bir Türkün, iki ay kadar önce polisle yaşadığı sorun ve SPD’li Anakent Belediye Başkanı Sören Link’in bu olaya ilişkin açıklamasına tepki için adaylığını koymuş.

    BAŞKAN Link, polisle sorun yaşayan ve dövülen Türk hakkında, olay daha aydınlanmadan, “Asosyal asosyaldir” demişti. Polisin haksız olduğu ortaya çıkmasına rağmen Link sözlerini geri almamıştı.
    DİTİB bünyesindeki Yıldırım Bayazıt Camii Başkanlığını dondurarak aday olan dört çocuk babası Yaşar Durmuş, adaylığına temel ve tek sebep olarak Link’in sözlerini gösteriyor. 1976 yılından beri Almanya’da yaşayan Durmuş, “Bu hakaret bütün Duisburglu Türklere yapıldı. Kendisinden özür dilemesini istedik, bunu da yapmadı. Bizler asosyal değiliz, bu toplumun bir ferdiyiz” dedi.
    Duisburg’daki 11 sivil toplum kuruluşu tarafından aday gösterildiğini bildiren Durmuş, seçilme şansını yarı yarıya görüyor. Ancak asıl amaçlarının Link’in yeniden seçilmesini engellemek olduğunu söylüyor. Adaylığı için Almanların da imza verdiğini bildiren Durmuş, “Adaylık önerisi için 420 imza gerekiyordu, biz 705 imza topladık, bunların 663’ü geçerli sayıldı. Bunlardan en az 200 kadarı Almandı” dedi.

    YEREL SEÇİM ÖNE ALINDI
    Bu arada Duisburg’ta 2018 yılının mayıs ayında yapılması gereken anakent belediye başkanlığı seçimi, tasarruf gerekçesiyle öne alındı. Seçim, 24 Eylül günü Federal Meclis seçimiyle birlikte yapılacak. Link, CDU’lu Anakent Belediye Başkanı Adolf Sauerland’ın Loveparade felaketinden sorumlu tutularak halk oylamasıyla görevden alınmasının ardından 2012 yılının mayıs ayında seçilmişti. Bu nedenle Duisburg’da anakent belediye başkanlığı seçimi, diğer kentlerle birlikte eşzamanlı yapılmıyor.

    Etiketler: Yaşar Durmuş , ALMANYA , Duisburg
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri