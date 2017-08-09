Başkan özür dilemeyince büyükşehire aday oldu

BAŞKAN Link, polisle sorun yaşayan ve dövülen Türk hakkında, olay daha aydınlanmadan, “Asosyal asosyaldir” demişti. Polisin haksız olduğu ortaya çıkmasına rağmen Link sözlerini geri almamıştı.

DİTİB bünyesindeki Yıldırım Bayazıt Camii Başkanlığını dondurarak aday olan dört çocuk babası Yaşar Durmuş, adaylığına temel ve tek sebep olarak Link’in sözlerini gösteriyor. 1976 yılından beri Almanya’da yaşayan Durmuş, “Bu hakaret bütün Duisburglu Türklere yapıldı. Kendisinden özür dilemesini istedik, bunu da yapmadı. Bizler asosyal değiliz, bu toplumun bir ferdiyiz” dedi.

Duisburg’daki 11 sivil toplum kuruluşu tarafından aday gösterildiğini bildiren Durmuş, seçilme şansını yarı yarıya görüyor. Ancak asıl amaçlarının Link’in yeniden seçilmesini engellemek olduğunu söylüyor. Adaylığı için Almanların da imza verdiğini bildiren Durmuş, “Adaylık önerisi için 420 imza gerekiyordu, biz 705 imza topladık, bunların 663’ü geçerli sayıldı. Bunlardan en az 200 kadarı Almandı” dedi.

YEREL SEÇİM ÖNE ALINDI

Bu arada Duisburg’ta 2018 yılının mayıs ayında yapılması gereken anakent belediye başkanlığı seçimi, tasarruf gerekçesiyle öne alındı. Seçim, 24 Eylül günü Federal Meclis seçimiyle birlikte yapılacak. Link, CDU’lu Anakent Belediye Başkanı Adolf Sauerland’ın Loveparade felaketinden sorumlu tutularak halk oylamasıyla görevden alınmasının ardından 2012 yılının mayıs ayında seçilmişti. Bu nedenle Duisburg’da anakent belediye başkanlığı seçimi, diğer kentlerle birlikte eşzamanlı yapılmıyor.