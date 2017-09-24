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    Belediye başkanına 17 günde 2. saldırı!

    İHA
    24.09.2017 - 21:07 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 21:51

    Hakkari'nin Durankaya beldesinin bağımsız Belediye Başkanı ve Slehi aşiretinin kanaat önderi olan Fatih Keskin'in kent merkezindeki evinin önüne ses bombası ve silahla saldırı düzenledi.

    Hakkari’den 20 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesinin Belediye Başkanı Fatih Keskin'in kent merkezinde bulunan Gazi Mahallesi'ndeki iki katlı evine saldırı düzenlendi.

    Keskin'in evine saat 19.30 sıralarında önce ses bombası atan kimliği belirsiz kişiler, önce evin önüne ses bombası atarak silahla ateş açtı. Başkan Keskin'in korumaları anında ateş açarak karşılık verdi. Kısa süren çatışmanın ardından şahıslar kaçarken, saldırıda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi.

    Keskin ailesi saldırıda yaralananın olmadığını belirterek, saldırıya korumaların anında karşılık verdiğini belirttiler.

    Belediye başkanına 17 günde 2. saldırı

    Saldırı haberini duyan binlerce vatandaş Başkan Keskin'in yakınları da evine akın etti.

    Başkan Keskin’in evinin bahçesine 7 Eylül 2017 saat 22.00 sıralarda da ses bombası atılmış, korumalar anında karşılık vermişti.

    Belediye Başkanının evine ateş açıldıBelediye Başkanı'nın evine ateş açıldı

    Etiketler: belediye başkanı , hakkari , saldırı , Fatih Keskin
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