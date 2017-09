Başkan’ın adamları!..

Protestonun yeri stat değilmiş, genel kurulmuş!..

Etik değilmiş…

Çocuklara kötü örnek olunmuş…

Maç izlemek isteyen taraftarın hakkı gasp edilmiş…

Özetle çıkan olaylardan dolayı taraftarı kınıyorlar…

Her halde bu açıklama 1 Nisan günü için hazırlanmış!..

Nasıl yani?

Şaka mı bu?

Sevgili Yalçın Karadeniz, medyaspor.com adresinde videolar ve haberler eşliğinde birçok iddia var…

Herkes konuşuyor sizlerin haberi yok herhalde?

“İstifa” seslerinin susturması için bedava bilet verildiği söyleniyor ne diyorsunuz?

Peki, Numaralı tribün biletlerinin satışa çıkmaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Fatih Kaya yazıyor

İçeri giren o takım elbiseli kişilerin Kapalı Üst tribünde hangi amaç ile ülkücü işaret yaptığını biliyor musunuz?

Yine aynı kişilerin Beşiktaş taraftarına “istifa” dedi diye tekme-tokat canice saldırdığını görmediniz mi?

Hem de genç, yaşlı, bayan, çoluk çocuk demeden…

Hadi diyelim görmediniz, çevrenizden de mi duymadınız?

Önemli olan bu konulara değinmediniz, sanki olayların dışında biriymiş gibi açıklama yaptınız?

Samimi olun…

Gerçekleri konuşun…

Asıl taraftarının demokratik hakkı gasp edilmiştir…

Türkiye’de her makam eleştiriye açık, fakat nedendir bilinmez Beşiktaş Başkanı eleştirilemiyor…

Darp edilerek susturuluyor…

Alt tarafı 10 dakika sürecek bir protesto, içeri sokulan bu insanların niyetinin apaçık belli olması nedeniyle uzadı…

Sizin o kınadığınız taraftar o kadar bilinçli ki, neyin ne olduğunu çok net görüyor…

Ancak, siz görmemeye devam edin…

Eğer siz bu tavrınız ile ortaya çıkarsanız, Beşiktaş’ın değil, Başkan’ın adamı olursunuz…



**

Başkan’a yumurtalı protesto yapanlar evlerinden alınıyor…

Taraftara saldıranlar ortalıkta geziyor…

Ve isimleri ve yerleri belli olmasına rağmen!..



**



Dip Not: Bundan önce Beşiktaş’ın menfaatlerini için ve makama olan saygımdan dolayı Başkan’a pozitif eleştirilerde bulundum, destek oldum…

Ne zaman ki tribüne siyasetle birlikte bozgunculuk girdi…

O zaman işler tersine döner…