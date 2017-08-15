Başkale'de çatışma: Havanla saldırdılar

Başkale İlçe Jandarma Konumatnlığı’na, bugün saat 19.30 sıralarında PKK’lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Askerlerin de anından karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler kaçtı. Çatışma sırasında evlerinin önünde bulunan 11-12 yaşlarındaki bir kız çocuğu, ayağından yaralandı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Yaralı kız çocuğu, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Van’a sevk edildi.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.