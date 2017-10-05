Başka çocuklar ölmesin!

GEÇTİĞİMİZ ağustos ayında İzmir’in Çiğli İlçesi’nde kreşe giden 3 yaşındaki Alperen Şahin’in uyuduğu okul servisinde unutulup havasızlık ve yüksek ısıdan dolayı yaşamını yitirmesi tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Bu büyük ihmal sonrası okul kapatılırken tüm sorumlular da tutuklandı. Servis ve otomobillerde buna benzer çocuk ölümleri sadece Türkiye’ye özel bir durum değil. Amerika’da sadece bu yıl 38 çocuğun araç içinde maruz kaldığı yüksek ısıdan dolayı hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Öyle ki ABD’de araçta havasızlıktan ve yüksek sıcaklıktan ölen çocuk sayısı son 20 yıl içinde 800 olarak tespit edilmiş.

Bu tür vakalar sıcak çarpması olarak da adlandırılabiliyor. Sıcak çarpmasında vücut ısısı hızlı bir şekilde artıyor. Sıcak ve bunaltıcı araçta kilitli kalmak bir çocuğun sıcak çarpmasından ölmesine neden olabilir. Araç içinde yüksek sıcaklık altında pencerelerin ve kapıların kapalı olması sıcaklığın çok kısa sürede yükselmesine neden oluyor. Kuşkusuz Alperen Şahin’in ölümünde büyük ihmal var ama bazen ailesi farkına varmadan otomobile girip saklanan daha sonra kapıların otomatik kilitlenmesiyle içeride kalıp havasızlık veya yüksek ısıdan dolayı ölen çocuklar da var.

2019 MODELLERDE OLACAK

İşte otomotiv dünyası da bu tip vakaların tüm dünyada artmasıyla birlikte harekete geçerek yeni güvenlik donanımları hızla geliştirmeye başladı. Bu konuda en hızlı firmalardan biri de Güney Koreli otomotiv devi Hyundai oldu. Koreli şirket geliştirdiği ve ‘Rear Occupant Alert’ olarak isimlendirdiği arka yolcu alarmını 2019 model tüm araçlarında kullanacağını açıkladı. Bu sistem sürücüye araçtan ineceği zaman arkada oturan çocuğunuzu, bebeğinizi veya evcil hayvanınızı unutup unutmadığınızı hatırlatıyor. Aslında sistem oldukça basit. Aracın arka bölümüne yerleştirilmiş bir ultrasonik sensör aracın arkasında oturanların yaptığı hareketleri algılıyor. Sensör, araç park edildikten sonra devreye giriyor. Herhangi bir hareket algılandığı an aracın kornasını çalmaya başlıyor ve otomobilin farları ve ışıklarını yakıp söndürüyor.

MESAJ DA GÖNDERİYOR

Hyundai ayrıca bu sistemi ‘Blue Link’ isimli uygulamasına da bağlamış. Bu sayede sistem sürücünün telefonuna da bir mesaj yoluyla durumu bildiriyor. Bütün bu bilgilendirme mesajlarına ve işaretlerine ek olarak araç kapatıldığında gösterge tablosunda da “Arkada yolcu olup olmadığını kontrol edin” anlamında bir yazı beliriyor. Şu an halihazırda bazı otomotiv üreticileri bu sistemin yaptığına benzer bir pasif bilgilendirme yapıyor ama henüz bu kadar gelişmiş değiller.

SİSTEM YOKSA NE YAPACAKSINIZ?

- Öncelikle bebekler ve çocuklar araç içinde asla kısa bir süre bile olsa yalnız bırakılmamalıdır.

- Yazın aracınız park halindeyken ve klima çalışmıyorken camları ve kapıları mutlaka açılarak araç içi havalandırılmalıdır.

- Çocuklara araçların bir oyuncak veya oyun alanı olmadığını öğretmek gerekir. Çünkü bazen çocuklar kendilerini ebeveynleri aynında olmadan oyun amaçlı olarak otomobile girebilmekte ve kapıları bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde kilitleyebilmektedir.

TRAJEDİLER SON BULACAK

HYUNDAI’nin Amerika Başkan Yardımcısı Mike O’Brien, bu sistemin üzücü trajedilerin önlenmesinde ilk adım olduğunu belirterek, “Çok kısa bile olsa anlık dalgınlıklar ve dikkatsizlik korkunç sonuçlara yol açıyor. Bu yüzden bu sistemi çok önemsiyoruz” dedi.