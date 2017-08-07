Başka bir devletimiz yok, bitti

İŞİMİZ KOLAY DEĞİL

“2019’a çok daha büyük gayretle girmemiz lazım. Halkoylamasıyla birlikte geçtiğimiz yeni yönetim sisteminde çıta yükseldi. Yeni sistemde başarı çıtası yüzde 50 artı 1 oldu. İş daha zor.

Mahalli idareler seçimlerinde çok iyi netice almamız gerekiyor ki 2019 Kasım’daki parlamento ve başkanlık seçimini çok daha güçlü kılalım. Aksi takdirde milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için önümüze psikolojik bariyer çıkartılabilir.

Teşkilatlarımızın bir kısmında metal yorgunluğu emareleri gördüğümü çeşitli defalar dile getirdim. Teşkilatlarımızda kapsamlı değişim yapmak durumundayız. Genel Başkan olarak bu konuda kararlıyım.

m Ben teşkilatımın siz değerli elemanlarını gönül erleri, akıncıları olarak görüyorum. Gönül erleri olarak sizleri selamlıyorum siz elektrik vereceksiniz, alacaksınız. Yanından havasından geçilmiyorsa yandık. Ben bakanım, yanında havasından geçilmiyorsa yandık. Ya mütevazı ol mütevazı.

Ülkemize yönelik saldırılar karşısında öncelikle bizim AK Partililer olarak sapasağlam durmamız gerekiyor. Hizmet edecek motivasyonu, gücü, heyecanı kalmamış bencillik batağında çırpınan defolu kişilerle böyle zorlu mücadeleyi yürütemeyiz.

MANİFESTOMUZ

Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka hiçbir devletimiz yoktur. Kim ne derse desin, hepsi hikaye. Ben size partimin Genel Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı olarak manifestomuzu söylüyorum: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bitti.”

AYDER’İ BİZ KİRLETTİK REZİL ETTİK

“ÖYLE dört tane kazık üzerine dik binayı ondan sonra sel alsun götürsün oni, olmaz. Ondan sonra da devlet suçlu; ya devlet niye suçlu olsun, suçlu sensun. İşi sağlam yapacaksın. Dün akşam arkadaşlarımızla dertleşirken il teşkilatımızda yaylaları konuştuk. Şu andaki Ayder bizim temsilimiz olamaz. Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Başkan böyle olur mu, olmaz değil mi? İnşallah buralar üzerinde devlet olarak da özellikle duracağız. Ayder’i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşüm, değişimle inşallah şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı şekilde İçişleri Bakanımızla Uzungöl’ü konuştuk. Aynı değişim dönüşümü Uzungöl’de yapmamız lazım. Tamahkârlığa kapılarak anlık kazançlar uğruna güzelliklerimizin tahribine asla müsaade etmemeliyiz.”

İHANET ETMEYENİ KAPIDA BIRAKMAYIZ

“Davası olmayan ve bulunduğu yerde milletimizin tamamını kucaklayamayan hiç kimse AK Parti’de yöneticilik yapamaz, bunu böyle bilelim. Açık söylüyorum, 15, 20, 25 yıl öncesinin siyaset baronlarının tarzıyla AK Parti’de etkinlik kurmaya kalkan herkes karşısında bu kardeşinizi bulur. Ben, partimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kardeşlerime vefa borcumuz olduğuna inanıyorum. İhanet etmedikten sonra biz onları hiçbir zaman kapıda bırakamayız. Onlarla beraber yolculuğu devam ettireceğiz.

Siyasi ve ekonomik kıskaca alındığı için her konuda yönlendirilebilen bir Türkiye’den, kendi oyun planı olduğu için artık yönlendirilemez bir Türkiye’ye geldik. İşte bunun adı özgürlüktür.”