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    Başındaki eşarpla boğdu

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    08.10.2017 - 23:16 | Son Güncelleme:

    AVCILAR’da Ömer Güneşsu, nikâhsız birlikte yaşadığı Nadime Tigis’i (41) boğarak öldürdü.

    Üç çocuk annesi Nadime Tigis ilk evliliğini aile içi şiddet nedeniyle sonlandırmıştı. Ömer Güneşsu ile 10 yıl önce tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyince dini nikâh kıyıp aynı evde birlikte yaşamaya başladılar.

    Naime Tigis geçtiğimiz günlerde evde tadilat yaptırdı. Tadilat için gerekli olan 1000 TL’yi önceki gün Ömer Güneşsu’dan istedi. Güneşsu parayı vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı.

    Bu sırada Nadime Tigis’i yumruklayan Ömer Güneşsu, kadının başındaki eşarbı alarak boğazını sıktı ve öldürdü. Ömer Güneşsu daha sonra evden koşarak çıktı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polisler Nadime Tigis’in cansız bedenini buldu. Bu sırada Ömer Güneşsu da kadının ölüp ölmediğini kontrol etmek için eve doğru geldi.

    Polis Ömer Güneşsu’yu yakalayarak gözaltına aldı. Avcılar Araştırma Büro Amirliği’nde cinayeti itiraf eden Ömer Güneşsu çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: Kadın cinayeti , Cinayet , gazetehaberleri
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