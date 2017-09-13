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    Başına minareden hoparlör düştü...

    DHA
    13.09.2017 - 11:08 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 11:08

    Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi’nde 19 yaşındaki Bayram Pazarlı, cami minaresinden başına hoparlör düşmesi sonucu yaralandı.

    İlçe merkezindeki Yeni Cami minaresinde eskiyen hoparlör sökülerek yerine yenisi takıldı.

    Çalışma sırasında iddiaya göre sökülen eski hoparlör, yaklaşık 30 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen Bayram Pazarlı’nın üzerine düştü.

    Başına hoparlör düşen Pazarlı yaralandı.

    Pazarlı, çevredekilerin haber vermesi ileÿgelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Başında çatlak saptanan Pazarlı’nın hastanede tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Başına minareden hoparlör düştü...
    Başına minareden hoparlör düştü...

    Etiketler: Ankara , minare , hoparlör
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