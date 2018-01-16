Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Başına darbe alan genç sporcu yaşam mücadelesini kaybetti

    Başına darbe alan genç sporcu yaşam mücadelesini kaybetti

    DHA
    16.01.2018 - 20:11 | Son Güncelleme:

    Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında müsabaka sırasında başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünetesinde tedaviye alınan 18 yaşındaki Alperen Atabay, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

    Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 8 Ocak’ta Antalyanın Kundu bölgesindeki WOW Kremlin Palace Otelde yapıldı.

    14 Ocakta sona eren turnuvaya 60 ilden 1200 civarında sporcu katıldı. Turnuvaya, Antalyanın Kemer ilçesine bağlı Çamyuvadaki Alakuş Çamyuva Kick Boks Okulundan katılan Alperen Atabay, geçen cuma günü müsabaka sırasında başına aldığı darbeyle yere düştü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Alperen Atabay, ambulansla Özel Lara Anadolu Hastanesine götürüldü.

    Başına darbe alan genç sporcu yaşam mücadelesini kaybetti

    Müsabaka sırasında aldığı darbe ile beyin kanaması geçiren ve boynunda zedelenme olduğu belirlenen Atabay ameliyata alındı. Ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alınan genç sporcu, 4 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü. Doktorlar genç sporcunun ailesine kötü haberi vermekte zorlandı.

    Etiketler: Türkiye Açık Kick Boks Turnuvas , Boks
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri