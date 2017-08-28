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    Başı dertte! 1.5 milyar dolarlık haciz talebi

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 09:58Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 09:58

    Özbekistan Başsavcılığı, Rusya yönetiminden, Özbekistan’ın merhum Devlet Başkanı İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova’ya ait gayrimenkullere el konulmasını istedi.

    Rusya Başsavcılığı Basın Merkezi'nden haber ajansı İnterfaksa yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Başsavcılığı'nın, Kerimova'nın Rusya'daki gayrimenkullerine el konulmasını istediği belirtildi. Açıklamada, Özbekistan tarafından iletilen talebin değerlendirmeye alındığı kaydedilirken, Gülnara Kerimova'ya ait hangi gayrimenkullere el konulmasının istendiğine ilişkin detay verilmedi.

    '1.5 MİLYAR DOLAR MAL VARLIĞI VAR'

    Özbekistan Başsavcılığından geçen ay yapılan açıklamada, Kerimova'ya ait olduğu iddia edilen ve aralarında Rusya'nın da olduğu 12 ayrı ülkede toplam 1,5 milyar dolarlık gayrimenkule el konulması için çalışmaların başlatıldığı bildirilmişti.

    Etiketler: Gülnara Kerimova , Özbekistan , Rusya
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